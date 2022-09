¿Donde está tu manada?

# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"¿DÓNDE ESTÁ TU MANADA?"

"Era otro día emocionante en las praderas

y nuestro jóvenes Ranchers iban tras la pista

de un travieso compi que se había alejado del rancho."

Jia, Blitz, jia.

¡Lo tenemos!

¡Yija!

Ha sido una lazada, increíble, Jon.

Gracias, Min.

Me alegra que hayamos atrapado a este traviesillo

antes de que se alejara mucho del rancho.

(Gruñido)

¿Habéis oído eso?

Parecía un dinosaurio en apuros.

Averigüémoslo.

Dino Ranchers....

(TODOS) ¡A cabalgar!

¡Allí!

¡Es una cría de estegosaurio!

Y la persiguen dos raptores.

(Música)

¡La están acorralando!

No por mucho tiempo,

tiene a los Dino Ranchers de su parte.

¡Eh!

Eso es, vamos. ¡Fuera de aquí!

Sí, buscaos otro desayuno.

Hola, pequeña, ¿estás bien?

(RÍE)

Vaya, mira por dónde, alguien ha hecho un nuevo amigo.

¿Un compi y un estegosaurio amigos?

Eso no se ve todos los días.

Hum... No hay señales de su manada.

Deberíamos llevarla a casa, allí estará a salvo.

Buena idea.

¿Cómo la llamamos?

¿Qué os parece Rebel?

¿Qué dices, Rebel?

¿Quieres venir a Dino Ranch con nosotros?

(AFIRMA)

(Música)

Ahí está. Hogar, dulce hogar.

Bienvenida a Dino Ranch.

Muy bien, renacuajo.

Vuelve a tu sitio con los compis.

A Rebel le caen muy bien los compis.

Ya lo creo. (RÍE)

Todos se llevan bien con ellos.

Sí, pero creo que le gustará más estar

con la manada de estegosaurios.

Ven, Rebel, quiero que conozcas a un dinosaurio.

Es el mejor estegosaurio de Dino Ranch.

Hace un montón de cosas importantes en el rancho.

¿Quieres conocerlo?

Rebel, te presento a...

¡tachán, tachán!

¡Big Ben!

(RUGE)

Lo sé.

Es genial, ¿verdad?

Ben es el líder de los estegosaurios.

Hola, Big Ben.

Te presento al nuevo estegosaurio de Dino Ranch, Rebel.

Los estego saurios ayudan en muchas tareas del rancho.

En este momento, necesitan a Big Ben en el maizal.

(CACAREAN)

Seguro que haces buenas migas con él.

¿Qué me dices, Rebel?

¿Rebel? ¡Oh! ¿Dónde ha ido?

Vaya, mirad eso.

Rebel está jugando con los compis.

¡Qué bonito!

Sí, muy bonito.

Pero ser parte de una manada es lo que hace feliz a un dinosaurio.

Creo que Rebel será mucho más feliz con los estegosaurios.

(RÍE)

(RÍE)

Si Rebel no empieza a actuar como un estegosaurio,

nunca será aceptada por Big Ben y el resto de la manada de estegos.

¡Ay!

(Música)

Rebel, hoy vas a aprender a recolectar maíz,

como un auténtico estegosaurio.

Mira a Big Ben.

Ahí van las mazorcas.

(RÍEN)

Es genial, ¿verdad?

¿Quieres probar?

¿Lo veis? Sabía que Rebel empezaría a actuar como un estegosaurio.

Vaya, nunca había visto a un estegosaurio hacer eso.

¡Vamos, compis!

Volved al corral.

Fijaos, Rebel los está guiando.

Y no es fácil que unos compis te hagan caso.

Nada fácil. (RÍE)

Rebel y los compis forman un buen equipo.

Pero Rebel es un estego y muy pronto se llevará

con los estegosaurios todavía mejor.

(Música)

¿Ves a Big Ben?

Está vigilando el rancho.

Tenemos una cosecha de raíz que los raptores huelen

a kilómetros de distancia.

¡Muy buen chico!

Quería que vieras esto.

¡Piénsalo!

Un día podrías proteger el rancho de los raptores furtivos

que quieren robarnos la cosecha.

¿Qué te parece, Rebel?

¿te gustaría eso?

¿Rebel?

¿Adónde ha ido?

(SUSPIRA)

No lo entiendo.

¿Qué está haciendo Rebel con los compis?

Sé que resulta extraño,

pero tal vez Rebel prefiere estar con ellos.

Sí, pero tiene que estar con la manada de estego saurios.

Con ellos será más feliz.

¡Y vamos a hacer que eso suceda!

(BOSTEZA)

Mañana.

(GRAZNA)

¡Arriba todo el mundo!

Luce un sol espléndido.

¿Qué, Rebel?

¿Quieres hacer algunos amigos estegosaurios?

Rebel, sé que quieres quedarte a jugar,

pero confía en mí.

Serás mucho más feliz con los estegosaurios, son como tú.

Bien, Rebel, adelante.

Ve a hacer nuevos amigos.

(REBUZNA)

¿Eh? Sigue actuando como un compi...

Vamos, Blitz, hay que arreglar esto.

Rebel, debes tener hambre.

¿Por qué no pruebas un poco de deliciosa hierba para desayunar?

¿Qué?

¿Habéis visto a un estego al que no le guste la hierba?

No, pero Rebel no es como los demás estegos.

Se parece más a un compi.

Y los compis no comen hierba.

Pero Rebel no es un compi.

Vamos, bonita, pruébala.

Incluso a Blitz le gusta la buena hierba.

Vamos, Blitz, sígueme la corriente.

¿Lo ves, Rebel? ¡Le chifla la hierba!

Ahora inténtalo tú.

(REFUNFUÑA)

Oh, oh.

Hola, Big Ben.

Esto no me gusta.

(GRUÑE)

Oh, no, no me lo puedo creer.

¿Big Ben le ha dicho que se vaya?

(Música)

Rebel, siento haberte presionado tanto.

Solo quiero que seas feliz con los otros estegos.

Si quieres dormir con los compis esta noche, está bien.

Mañana todo irá mejor.

¡Estoy seguro!

(Música)

(RUGE)

¡Es Big Ben!

Debe haber problemas en el maizal.

(Silbato)

Dino Ranchers...

¡A cabalgar!

Oh, no, ¡Big Ben!

Tendremos que enfrentarnos solos a los raptores.

(RUGE)

¿Y qué hacemos?

¿Eh? ¿De dónde han salido los compis?

(TODOS) ¡Rebel!

(RUGE)

(GRITA)

Mirad, Big Ben y Rebel se llevan bien.

Tal vez se una a los estegos por fin.

En realidad, creo que Rebel debe quedarse con los compis.

¿En serio, Jon?

Puede que no sean estegosaurios,

pero ahora los compis son la manada de Rebel.

Lo importante es que Rebel sea feliz,

esté con quién esté.

Tenemos una gran sorpresa para ti, Rebel.

¡Tachán! El nuevo hogar de Rebel.

Esperamos que te guste.

(RUGE)

Como papá y mamá dicen siempre:

"Las familias vienen de todas las formas y tamaños".

"Jon tenía razón.

Rebel era más feliz cuando estaba con sus amigos compis.

Y Jon y la pandilla no tenían nada que objetar a eso."