# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango # no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch. #

"Un largo camino a casa."

"Más allá de los límites de Dino Ranch, pasados Los Páramos,

al otro lado de las Colinas Onduladas,

en el corazón del bosque, los dinorranchers

recogían ciruelas burbuja,

la sabrosa fruta que crece en las raíces musgosas

de los milenarios ciruelos burbuja."

(LADRA)

Ya vale.

Tres bolsas aliviarán el ansia de ciruelas de Biscuit,

¿no creéis?

Claro, Jon. Con esto, Biscuit se sentirá feliz.

Huelen a gloria.

No me extraña que los dinosaurios huelan las ciruelas burbuja

a kilómetros de distancia. Muy bien.

Una para cada uno,

por haber sido tan buenos ayudantes.

Bueno, ranchers,

volvamos a casa antes de que otros dinosaurios

huelan estas deliciosas ciruelas.

Tarde. Ahí están los compis. Y parecen muy hambrientos.

Estaremos a salvo si avanzamos lentamente por el sendero,

sin movimientos bruscos.

(Crujido)

(RÍE)

Nuevo plan, ¡a toda velocidad!

Galopad, dinorranchers, galopad.

Eh, esa es mi bolsa, ¡fuera!

Lo siento, compi, pero las necesitamos.

Blitz, detente.

¿Por qué páramos?

El sendero sigue por ahí, rodeando Acantilado Rocoso.

Lo sé, pero hay un atajo y nos llevará a casa mucho más rápido.

Atraviesa por ahí.

No sé, Jon.

Creo que deberíamos seguir por el sendero que conocemos.

Yo opino igual.

A saber a dónde nos lleva ese sendero.

Yo lo sé. Blitz y yo ya lo conocemos.

Es un atajo fantástico, ¿verdad, Blitz?

Ya, pero yo no veo ningún atajo en mi mapa.

Claro que está ahí.

Solo tienes que saber lo que buscas.

Nosotros estamos aquí.

La torre de Acantilado Rocoso está aquí y aquí está Dino Ranch.

El sendero habitual da un rodeo completo,

pero mi atajo nos llevará directos a casa.

Vale, si estás seguro...

Sí, siempre que esté seguro de a dónde nos lleva el atajo.

Como súper, superseguro.

Estoy seguro, superseguro.

Seguidme, dinorranchers.

¡A cabalgar!

Estamos llegando.

Primero, cruzaremos un río enorme y luego, una cascada y ¡pam!

Estaremos en Dino Ranch.

¿Cómo? ¡No!

¿Qué hace esto aquí?

Un desprendimiento de rocas. El camino está bloqueado.

Creo que tu atajo ha desaparecido, Jon.

Sí, eso parece.

Pero mirad, ¿no es esa la torre de Acantilado Rocoso?

Claro que lo es. Y, si a la torre se va por ahí...

También se va a Dino Ranch por ahí.

¡Yija!

Seguidme, dinorranchers.

(Gruñido

Jon, sé que haces todo por encontrar el camino, pero...

¿Nos hemos perdido? ¿Perdido?

No, no nos hemos perdido.

El río debería... Estar por ahí.

Aquí es donde empezamos.

Estamos dando vueltas en círculo.

Habremos tomado un desvío equivocado, pero puedo resolverlo.

Volvamos atrás y retomemos el camino.

Por aquí, ranchers.

(Gruñido)

Eso ha sonado a espinosaurio, un espinosaurio grande.

Solo hay un espinosaurio con un rugido tan fuerte.

¡Thunderfoot!

¿Thunderfoot?

No, tranquilos.

Si es Thunderfoot, me como mi sombrero.

(Gruñido cercano)

(GRUÑE)

Tu sombrero, Jon, cómetelo.

(Gruñido)

(GRITAN)

(GRUÑE)

(SUSPIRAN)

Ah.

(GRITAN)

¿Por qué nos persigue?

¡Si hemos hecho algo, lo sentimos, Thunderfoot!

Tendrá hambre. Min, lánzale una dinochuche.

(GRUÑE)

Oh, oh, no ha funcionado. Huele las ciruelas burbuja.

Claro, si a los dinosaurios les gustan las ciruelas burbuja,

eso será lo que busca.

Sí, está claro que quiere nuestras ciruelas.

Rápido, escondámonos aquí.

No podremos estar mucho tiempo.

El olor de las ciruelas burbuja lo traerá hacia nosotros.

Sí, y si nos pilla, se comerá todas nuestras ciruelas.

No dejaremos que eso suceda.

Prometimos llevárselas a Biscuit.

Lo siento, todo ha sido culpa mía.

No debí intentar tomar el atajo.

Tranquilo, Jon.

No era tu intención que nos perdiéramos.

Pero, la próxima vez, nos ceñiremos a un sendero que todos conozcamos.

Claro, lo prometo.

Y tengo una idea para zanjar esto.

Podemos darle a Thunderfoot unas cuantas ciruelas más.

Nos daría tiempo para encontrar nuestro sendero.

Vale. Le daré de las mías.

¡Oh! ¿Qué?

¡Está vacía! ¡Hay un agujero en mi bolsa!

¡Se han caído todas las ciruelas!

¿Un agujero? ¿Cuándo ha ocurrido eso?

Puede que cuando el compi saltó sobre ella.

Dices... ¿al paso de Acantilado Rocoso?

¡Yija!

Oh. (CHISTA)

Thunderfoot te oirá.

Si a Min se le han caído las ciruelas

durante todo el camino,

solo tenemos que encontrarlas y seguirlas hasta salir de aquí.

Pero no veo ninguna ciruela burbuja.

¿Cómo damos con el resto?

No podemos, pero los dinosaurios, sí.

¡Sí! Un dino huele esas ciruelas a kilómetros de distancia.

Los nuestros solo necesitan seguir su olfato.

Blitz, Tango, Clover, ¿las oléis?

¿Oléis las ciruelas que cayeron de la bolsa de Min?

(GRUÑEN)

Eso es un sí.

Dinorranchers, ¡a cabalgar!

Puedes conseguirlo, Clover.

Olfatea el resto de las ciruelas burbuja.

Ahí veo una.

¡Mirad, hay más!

Muchas ciruelas burbuja.

Ahí está, ya veo la salida.

Ahí tienes, Thunderfoot.

(ERUCTA)

¡Chao! ¡Hasta la vista!

¡Adiós!

Mirad, ahí está Dino Ranch.

¡Yija, conseguido!

Gracias a los mejores dinos olfateadores de la historia.

Siento que hayamos tardado tanto en llegar.

Si me pierdo otra vez, lo reconoceré.

Se acabaron los atajos para mí.

A Biscuit le encantará lo que tenemos para él.

¡Dinomita!

Dinorrachers, ¡a cabalgar!

"Los dinorranchers llegaron a casa ese día

con algo más que ciruelas burbuja.

Llegaron sabiendo que no pasa nada por cometer un error

siempre que aprendas de ello."

(ERUCTA)

-Oh, pobre Biscuit, no se encuentra nada bien.

-Aguanta, amigo.

¡Hemos llegado!

Y parece que traéis algo para el viejo Biscuit.

¿Quién quiere ciruelas burbuja?

(RÍE)

A Biscuit le encantan las ciruelas burbuja.

Son ideales para poner una sonrisa en su cara.

¡Y en la mía!

-Habéis hecho algo maravilloso por Biscuit.

¿Algún problema? Bueno, tal vez alguno.

Pero nada serio.

La última ciruela. ¿Quién la quiere?

Bien, vais a tener que compartirla los tres.

Pero mañana iremos a por más.

O podemos ir ahora mismo.

Si hubiera una forma más rápida de llegar al bosque.

¡He dicho si hubiera una forma más rápida!

(RÍEN)