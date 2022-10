# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en Dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango # no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"Aquí no hay sitio para los dos."

¡Jon, estamos desmarcados! ¡Pasa el balón!

¡Un "veloci-pase" marchando!

¡Hala! Vaya disparo.

Vamos, Tango, busquémoslo. ¡Jia!

"Después de acabar las tareas, no hay nada que los Dino Ranchers

disfruten más que jugar un partido de 'brontoball'.

Pero a veces las cosas pueden dar un giro inesperado."

(RUGE)

Oh, oh...

¡Es un espinosaurio!

¡Corre, Tango!

¿Biscuit? (RUGE)

¡Oh!

(RUGE)

(RUGE)

¡Dino-rayos y centellas!

¡Un espinosaurio salvaje!

¡Y mira, Biscuit está protegiendo a Miguel y a Tango!

(RUGEN)

(RUGE)

Tranqui, preciosa, ya estamos a salvo.

Gracias, Biscuit.

Jolín, mejor no provocar el mal genio de Biscuit.

¿Estáis bien, Miguel?

Pues creo que sí.

Nunca había estado atrapado entre uno tiranosaurios rex

y un espinosaurio, y no quiero volver a pasarlo.

¿Animado para volver?

Sí, estoy bien.

Vámonos.

(Rugido)

Esperad. Creo que Blitz ha oído algo.

(Rugido)

(Rugido lejano)

Es un dinosaurio.

Parece que está herido.

Dino Ranchers...

(LOS TRES) ¡A cabalgar!

¡Uh! ¡Es... Es el espinosaurio!

Algo malo le pasa.

(SE QUEJA) Tranquilo.

Sí, eso es.

¿Qué le pasa, Min?

Tiene un poco de fiebre. Tenemos que llevarlo al rancho.

Pero Biscuit está en el rancho. No le va a gustar.

Necesita ayuda,

y ayudar es lo que los Dino Ranchers hacemos.

Oh... Está bien,

pero será mejor que lo mantengamos alejado de Biscuit.

Tranqui, Miguel.

Haremos lo que podamos, no te preocupes.

Por ahora todo bien. No hay rastro de Biscuit.

(SE QUEJA)

¡Oh, no! ¡Está muy enfermo!

Cuidaremos de ti.

Y recuerda, tenemos que guardar silencio.

No quiero que Biscuit vuelva a la carga otra vez.

Deberíamos decirle a Biscuit lo que está pasando.

Es un Dino Rancher también.

Nunca se enfadaría con un dinosaurio enfermo.

(Rugido)

(RUGE) ¡No, no podemos!

Si se vuelven a encontrar,

¡podría desatarse un combate de dinosaurios de aúpa!

Está bien, no se lo diremos a Biscuit.

Los mantendremos separados. Gracias.

Recordad,

tenemos que ser muy silenciosos.

(Rugido)

Oh, oh, Biscuit está junto al criadero.

Escondedlo. ¿Esconder a este? ¿Dónde?

Por aquí. Vamos, Espino.

¡Oh!

(HUELE)

Hola, Biscuit. ¿Hueles algo?

A mí no me huele a nada.

(HUELE)

¿Ves? No hay nada que oler o ver por aquí.

(HUELE)

Pero sí que he oído algo.

Creo que venía del... del huerto.

(GRUÑE)

Haría falta un establo más grande.

(Ruido)

¡Por todos los agrosaurios!

¡Cuidado con esos barriles!

No pasa nada.

Y tú, grandullón, vamos a calmarnos todos.

¡Cuidado!

Gracias.

Te lo he dicho, Min,

hace falta un establo más grande.

(HUELE) Tranquila, Tango.

Mientras esté Biscuit aquí, todo irá bien.

Oh, oh...

Creo que Biscuit ha olido algo.

(RUGE)

(RUGE)

Hay que detenerlo.

¡Vamos, corre, Tango!

¡Biscuit, espera!

Ah, ah...

¿Jugamos un partidito de "brontoball"?

¿Huellas de espinosaurio?

Je, je... Vaya, esta sí es buena.

Si yo fuera un espinosaurio, eh...,

el primer lugar donde me escondería sería... ¡dentro del club!

(GRUÑE)

Detesto decir mentiras,

pero lo hago para mantener a todos a salvo.

(GRUÑE)

(RUGE)

¿No está el espinosaurio?

Qué raro.

Supongo que me equivoqué. Seguro que lo has asustado.

Buen trabajo, Biscuit.

Puedes irte tranquilo, amigo.

Ese espinosaurio ya estará muy lejos de aquí.

(Gruñido)

(RUGE)

¡Oh, no! ¡Biscuit se dirige al criadero!

Si encuentra al espinosaurio, se va a armar un buen jaleo.

Vamos, Tango, tenemos que detenerlo.

Eh... Biscuit, creo que he visto a un espinosaurio.

Estaba, estaba huyendo del rancho.

(GRUÑE)

Nada, esta vez no me hace caso.

¡Detente, Biscuit! ¡Por favor, para!

Oh, no quiero mirar.

(RUGE)

(RUGE)

(HUELE)

¿Ves, Biscuit? Te lo dije.

Ese espinosaurio se fue hace mucho rato.

(RONRONEA)

¡Uf! Ha faltado poco.

Muy poco.

Me alegra que no haya pasado nada, pero quisiera no tener que ser

tan sigilosos con Biscuit.

Sé lo que quieres decir.

Hay que llevarlo a un lugar seguro para que tome sus medicinas.

Eh...

Jon,

¿dónde está el espinosaurio?

¡Se ha ido!

¿Dónde se ha metido?

¿Cómo desaparece un espinosaurio?

(GRUÑEN)

(Gruñido)

(GRUÑE)

(RUGE)

¡Oh, no! ¿Qué pasa ahora?

¡Tras él, Tango! ¡Corre, preciosa!

(GRUÑEN)

Por todos los estelosauiros, ¿qué les pasa?

Huyen en estampida.

Hay que parar esto, y rápido.

Tienes razón. Esto ha ido demasiado lejos.

Vamos, Tango. ¡Jia!

(GRUÑE)

(RUGEN)

¡Esperad!

Biscuit, este espinosaurio está enfermo.

Necesita ayuda.

(GRUÑE QUEJUMBROSAMENTE)

Te mentí sobre él y no debí hacerlo.

Lo siento.

(RÍE)

Ahora ya podemos llevarlo al rancho para darle su medicina.

Tranquilo. Min hará que estés mejor enseguida.

Muy bien. Veamos cómo estás, grandullón.

Tranquilo, Biscuit, el espinosaurio está en buenas manos.

Si hubieras sabido que estaba enfermo,

tú también le habrías ayudado, ¿verdad?

(RÍE)

Grandes noticias, Dino Ranchers.

Se le ha pasado la fiebre.

Nuestro dino-paciente espinosaurio está mucho mejor.

(LOS TRES) ¡Hurra!

Me pregunto a dónde irán.

Solo hay una forma de averiguarlo.

"Después de decirle a Biscuit la verdad, Miguel supo

que la sinceridad era lo mejor,

y se alegró de que, con su actitud,

hubiera más diversión en Dino Ranch."

Dinos, ¿listos?

¡Pues juguemos al "brontoball"!