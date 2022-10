# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en Dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango # no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"Duelo en la alta peste."

"En día en que los jóvenes Ranchers

se han quedado a cargo de Dino Ranch,

están a punto de enfrentarse con algunos problemas serios,

y tendrán que trabajar en un plan para aclarar las cosas."

Uy, por todos los hadrosaurios.

¡Uy!

¿Qué es ese olor tan fétido?

¡Uh!

(ESTORNUDA)

(HUELE)

(ESTORNUDAN)

Nunca pensé que diría esto, pero Dino Ranch apesta.

(RUGEN)

(RUGEN)

¡Oh! ¿De dónde sale este olor?

Yo puedo responderos.

Es cosa mía.

(LOS TRES) - ¡Sonny el Niño!

- ¿Qué hay, Dino Ranchers?

Os he traído un regalo.

(LOS TRES) - ¡Uy!

-Se llama planta hedionda.

Un nombre muy acertado.

Vivo al lado de un campo lleno de ellas.

Dicen que huelen fatal.

(HUELE)

Ah... Pero a mí me recuerdan a mi hogar.

Ahora el vuestro huele igual,

porque las he escondido por todo el rancho.

(RÍE)

Haz que este olor se vaya, Sonny.

Claro. Haré que desaparezca

si me das uno de tus dinosaurios de Dino Ranch.

Concretamente a Blitz.

(GRUÑEN)

(RÍEN)

Puedes esperar sentado. Nunca lo daré.

(GRUÑE)

Como queráis, pero nunca encontraréis las plantas sin

¡este mapa!

¡Tachán!

Hasta huelo.

(RÍE)

Tenemos que librarnos de esas plantas malolientes.

Si nos dividimos y registramos el rancho,

las encontraremos más rápido. Buen plan, Min.

Manos a la obra.

(SILBAN)

Dino Ranchers... (LOS TRES) ¡A cabalgar!

(TOSE)

¡Puaj! (TOSE)

¡Puaj! ¡Puaj!

Aquí no hay esas plantas.

¡Puaj!

Nada por aquí...

No. Nada.

¡Ah! ¿Dónde están esas plantas?

¡Ey!

¡Ay!

(RESPIRAN AGITADAMENTE)

Hemos encontrado algunas, pero el rancho sigue oliendo.

Hay más escondidas.

Jon, ¿cuántas plantas hediondas has encontrado?

No he visto ninguna, así que se me ocurrió una idea diferente:

atrapar a Sonny y quitarle el mapa.

Ese no es plan que convinimos.

Lo sé, pero el plan que convinimos no ha dado resultado.

¡Está escondido allí! ¡Te veo, Sonny!

(ESTORNUDA)

¡He fallado!

(GRUÑE)

Oh... ¿Qué es lo que me pasa?

Debe ser el olor.

Al estornudar, no atinas.

¿Dónde estás, Sonny?

¡No puedes esconderte de mí, pequeño apestoso!

¡Oh! ¡No, Jon!

¿Qué?

(GRAZNA)

Jon, en el barril metemos las plantas hediondas.

Has dejado salir el olor otra vez.

(HUELEN)

(ESTORNUDAN)

Se acabó. Es hora de deshacerse de este olor apestoso.

¡Sonny el Niño, venga, aclaremos las cosas!

Jon, ¿no cederás ante Sonny, no?

No, por supuesto que no,

pero tengo un plan para resolver este problema.

¿Un plan? ¿Cuál es?

Dinos, Jon. Tenemos que decidir qué es lo mejor para el rancho.

(Ruido)

¿Qué tal?

Eh, Sonny, dicen que eres muy bueno con uno de esos.

¿Con el lazo? Sí, soy el mejor en realidad.

Incluso mejor que tú, Jon.

Demuéstralo. Te reto a un superduelo con el lazo.

Si gano yo, tendrás que sacar todas las plantas hediondas del rancho.

Y si gano yo, me quedo con Blitz.

Y sin devoluciones. (RÍE)

¿Qué? ¡Ni hablar!

¡No te quedarás con Blitz!

Es parte de nuestra familia.

(AÚLLA)

Tarde. Estáis obligados. Jon me ha dado la mano.

Ha dado su palabra,

y un Dino Rancher no se retracta de una promesa.

Nos vemos al mediodía, Jon.

Mejora tu puntería con el lazo antes de enfrentarnos.

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(SORBE)

(ESTORNUDA)

¡Uy!

No soporto este olor.

Es tan apestoso que soy incapaz de atinar con mi puntería.

¿Cómo le va a Sonny, Miguel?

Increíble.

Creo que el olor le ha afinado la puntería.

Qué mal.

He cometido un error. No tendría que haberle desafiado.

Si gana, perdemos a Blitz.

(ESTORNUDA)

¡Oh, no!

El mapa de Sonny.

Muestra dónde están las plantas hediondas.

Perfecto. Buscaremos todas.

Pero, Jon, tú no puedes. Es la hora de tu duelo.

Es verdad. Tengo que enfrentarme a Sonny. Hice una promesa.

¿Y qué hacemos?

Ya sé.

Jon, tú retrasa el duelo mientras nosotros reunimos

todas las plantas.

Cuando el olor se vaya, podrás apuntar bien y ganar.

Es una idea genial.

Y esta vez voy a atenerme a nuestro plan.

(Campanada)

(Música de western)

(Campana)

(Música de western)

Estoy listo, Sonny.

O lo estaré.

Tan pronto como haga mis ejercicios de estiramiento.

En el mapa pone que hay una planta justo... ¿Ahí?

(Guitarra)

¡Puaj!

¡Sí! Uno menos. ¡A por el resto!

También necesito estirar mi lazo.

Si te enfrentas a los mejores,

tu lazo tiene que estar en perfecta forma para un duelo.

Bueno, yo también lo haré.

Hay otras... ¡ahí arriba!

No quedan muchas plantas.

Jon solo tiene que retrasar a Sonny un poquito más.

(SUSPIRA)

Muy bien. Queda una.

¡Espera!

No quiero tropezar con mis cordones.

¡Basta! Tus botas no tienen cordones.

Comencemos el duelo.

Las reglas, el que acierte con el lazo en la diana

consigue un punto.

El que consiga tres puntos gana.

Que obviamente seré yo.

(GRUÑE)

(TOSE)

(ESTORNUDA)

Un punto para mí y cero para ti.

Caray, Jon, realmente no puedes apuntar bien.

¡Sí! Dos para mí y cero para ti.

(GRUÑE)

Esta es la última.

¡Las tenemos!

(GRUÑE)

¡El aire ya no huele mal!

(GRUÑE)

¡Jon!

¡Encontramos las plantas hediondas!

¡Llegáis tarde!

Solo un punto más y Blitz será mío.

Todo mío. (RÍE)

No si yo puedo evitarlo.

Ay.

¡Wuju! ¡Bien!

¡Jon es el mejor! ¡El duelo está empatado!

Me quito el sombrero Jon.

Tú y tu familia habéis frustrado mi plan.

Pero no habéis encontrado esta planta hedionda.

Y es especialmente apestosa.

(ESTORNUDA)

(ESTORDNUDA)

¡Eso no es justo, Sonny! ¡Has hecho trampa!

No puedes evitar que me quede con Blitz ahora.

(RÍE)

Yo no podré, ¡pero nosotros sí!

¡Ah!

Acabemos con este duelo.

(GRUÑE)

¡Jon gana!

¡Blitz se queda con nosotros!

¡Bien!

¡Ah! Esos inútiles Dino Ranchers.

Ha faltado muy poco.

Os prometo que nunca más concebiré un plan

sin asegurarme de que todos estemos de acuerdo.

Sobre todo, uno que te ponga en peligro a ti, mi viejo amigo.

"A veces uno se entusiasma tanto

que pierde de vista lo más importante.

Jon casi olvidó que su familia

es lo más preciado para él.

El que todos colaboraran juntos para sacarle del aprieto,

bueno, es algo que nunca olvidará."