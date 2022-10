# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"SUPER-RANCHO-DIVERSIÓN"

¡Yija! ¡A toda pastilla, Blitz!

¡Hora de empacar heno!

"En Dino Ranch, las tareas son una parte importante del día.

Deben estar hechas para que todo vaya a la perfección,

pero hoy Min tiene otro planes en mente."

Huy, ¿dónde está, dónde está?

(Gorjeo)

¡Ahí están! ¡Llegan Tara y Wilbur!

¡Yuju! ¡Yija!

Es guay que nuestra nueva vecina pase el día con nosotros.

¡Vaya! ¡Buen aterrizaje!

¡Yija!

Hola, Dino Ranchers!

¡Hola! Hola, vecina.

Hola, Tara. Gracias por la invitación.

Estoy lista para pasarlo guay en Dino Ranch.

Y así será.

Porque tengo planeado un día superdivertido en el rancho.

¡Lo pasaremos muy bien!

(Graznidos)

Parece que Wilbur ha empezado ya.

(RÍEN)

-Hola, Tara. Bienvenida a Dino Ranch.

-Gracias, estoy feliz.

-Ahora recordad, Ranchers:

habrá tiempo de sobra para divertiros con Tara

cuando hayáis terminado las tareas.

Es verdad, las tareas.

Casi nos olvidamos de ellas.

Nos vemos luego, Tara.

Oh, no, me olvidé de las tareas

planeando nuestro día de diversión.

¿Qué toca?

Tengo que sacar agua del pozo para llenar los abrevaderos,

cargar el carro con heno

y luego dar de comer a Angus y los tricerátops

su alimento favorito: nabos.

Mamá...

Me chifla hacer mis tareas, pero... ¿las hago luego?

Verás, Min,

todos los dinosaurios cuentan contigo.

Y ya sabes lo furioso que se pone Angus

cuando se queda sin su almuerzo.

O cuando se despierta de su siesta.

(RÍE)

(GRUÑE)

Me pongo con ello, mamá.

Esa es mi pequeña Rancher superespecial.

Divertíos, chicas.

Lo siento, Tara.

Tendremos que retrasar la superdiversión.

Tranqui, Min.

Si hacemos tus tareas juntas

seguro que las terminamos superrápido.

Y tendremos el resto del día para pasarlo guay en Dino Ranch.

Aunque antes nos escaquearemos un momento.

Quiero enseñarte algo guay.

Solo será un minuto.

¡Y te va a encantar!

¡Potro mecánicos!

Son para la monta de dinosaurios.

Vaya, nunca había visto nada parecido.

Sabía que te chiflarían, ¡arriba!

¡Yija!

¡A cabalgar, Dino Ranchers!

Dinocórcholis, ¡cómo brinca este potro!

(GRITA)

¡Puedes hacerlo, Tara!

Siéntate derecha en la silla

y mantén la mirada fija en el frente.

Creo que le cojo el tranquillo.

Gracias, amiga.

Huy, lo siento.

Oh, oh, sujétate bien.

Eso intento.

Pero este cacharro tiene otros planes.

(GRITAN)

¡Ay!

Eso sí que ha sido una super-rancho-cabalgada de aúpa.

¡Choca esos cinco, Rancher!

Huy, mis tareas. Tenemos que irnos.

Casi terminado.

Falta un barril más de agua para llenar el abrevadero.

(Pistones)

Oh, hola. ¿Qué tal, Biscuit?

Te presento a mi amiga Tara.

Nunca había conocido a un auténtico Tiranosaurio Rex.

¡Biscuit es enorme!

Si conocer a Biscuit te parece un privilegio,

ya verás cuando lo montes.

¡Yija!

Tenías razón, Min.

¡Monta a un T-Rex es celestial!

Sabía que te gustaría.

¿Sabes? Las tareas pueden esperar un poco más,

porque tengo que enseñarte otro sitio superdivertido.

No tardaremos, sígueme.

Bienvenida al KO Corral.

El KO es solo para niños.

Aquí practicamos nuestras habilidades

en la dinomonta.

Biscuit, ¿puedes llevar a nuestra invitada

a dar otra vuelta?

(RUGE)

¡Yija! T-Rex, ¡a cabalgar!

Vale, Tara, a ver si saltas por encima de los fardos de heno.

Ahora intenta echar el lazo a este cubo.

¡Lo tengo!

¡Diana!

Buen lanzamiento del lazo y buena monta.

Ahora a ver si saltas por encima del criadero.

¡Yija!

¡Estoy "tiranovolando"!

Vaya, gracias, Biscuit.

Biscuit, eres un dinocolega superguay.

Estoy feliz.

El día está siendo como lo había imaginado.

Fantástico trabajo, Tara.

Nos uniremos a la diversión en cuanto terminemos las tareas.

Oh, no.

ME estaba divirtiendo tanto que he vuelto a olvidar las tareas.

Espero que los dinos no estén muy enfadados.

(SILBA)

Lo siento, parasaurios.

Esa tarea nos llevó más tiempo.

Ahora tenemos que cargar el carro con heno fresco

y luego dar el almuerzo a los tricerátops.

Espero que Angus no esté muy gruñón.

(GRUÑE)

¡Yija!

El carro de heno está cargado.

¡Hola, Ranchers!

Hemos terminado las tareas.

¿Necesitáis ayuda?

Gracias, pero solo nos falta dar de comer a Angus

y los tricerátops y habremos terminado.

(Gruñido)

¡Redinocórcholis!

¿Qué hacéis aquí fuera los tricerátops?

Creo que se han cansado de esperarnos

y han venido a buscar algo de comer.

Y parece que lo han encontrado.

Oh, no.

Debí imaginar que pasaría esto.

Mamá tenía razón, debí darles de comer antes.

Tranqui, Min.

Reuniremos a todos estos animalotes hambrientos

y los llevaremos al granero.

El almuerzo se ha retrasado, pero no pasa nada.

Ahora nuestra superdiversión.

(OLFATEA)

¿Qué Clover?

Mirad, fijaos.

Esas son las huellas de Angus.

Oh, no.

Angus se ha escapado en busca de comida.

Tengo que pararlo.

Nosotros te ayudamos.

Y nosotros también.

(SILBA)

Dino Ranchers...

(TODOS) ¡A cabalgar!

-¡Vuela alto y lejos!

(Música)

¡Oh, no!

Angus se va a meter en problemas.

¡Vamos, Wilbur!

Min, he encontrado a Angus.

Está a punto de enfrentarse a un espinosaurio

con un aspecto aterrador.

Oh, no, tenemos que pararlos.

¡Vamos! ¡Vámonos!

(RUGE)

Es Thunderfoot,

hay que pararlos antes de que alguno salga herido.

(RUGE)

Y hay que hacerlo ya.

Es por mi culpa.

Si hubiera hecho mis tareas a tiempo,

esto no habría pasado.

Eso ya es el pasado, Min.

Ahora averigüemos cómo parar

estos hambrientos y enormes dinosaurios.

¿Hambrientos?

¡Lo sé!

Si los dos tienen hambre, Tara y yo usaremos

las flores arbóreas para atraer a Thunderfoot.

Luego, mientras está distraído,

Miguel y Jon se llevarán a Angus de ahí.

¡Gran plan, Min!

En marcha y vamos, vamos, vamos.

¡Vamos, Wilbur!

¡Vuela alto y lejos!

Muy bien, recojamos las flores.

(Música)

¡Yija!

Tenemos un sombrero lleno de flores.

Ahora viene la parte chungui.

Hora del almuerzo, ven a por él.

Tranquilo, Angus.

Tenemos un montón de sabrosos nabos para ti en casa.

Parece que disfruta de lo lindo zampándose nuestro bufé de flores.

(RÍE)

Y lo hemos alejado completamente de Angus.

¡Yija!

Volvamos a casa.

(Música)

Angus, lo siento.

Desde ahora, tu almuerzo nunca se retrasará.

También debo disculpare contigo, Tara.

(SUSPIRA)

Por mi culpa, nuestro día se ha fastidiado.

Bueno, no ha ido como habíamos planeado.

Pero lo he pasado en grande.

Y he montado a un enorme T-Rex.

(RÍEN)

(RÍE)

Oh, oh, aquí puede haber problemas.

Sí, una auténtica dinoemergencia.

(RÍE)

(Rugido)

"El día de diversión no fue exactamente como se había planeado,

pero Min aprendió una valiosa lección

sobre la importancia de trabajar duro