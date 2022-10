Una dino-emergencia

# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

"UNA DINOEMERGENCIA"

"Hacía un día frío y ventoso en Dino Ranch

y Min estaba preocupada por mantener en un ambiente cálido

seis huevos de dinosaurio que estaban a punto de eclosionar."

Tranquilos, vuestros huevos están a salvo.

No dejaré que les pase nada durante mi guardia.

(Ding)

Huy, ¿habéis oído?

Es hora de girar los huevos.

Así mantenemos ambos lados de los huevos bien calentitos.

Hola, pequeño compi.

¿De dónde sales?

Min, ¿puedes traerme ese pequeñajo?

Claro, mamá.

¡Recontracompis!

Con estos renacuajos corriendo por aquí,

¿cómo mantienes la calma?

Bueno, primero respiro bien hondo.

(RESPIRA)

Me tranquiliza y me aclara.

Luego hago una cosa cada vez,

en lugar de preocuparme de todo al mismo tiempo.

(Gruñidos)

¡Ya voy Quack!

El siguiente paciente en mi lista de cuidados

es un brontosaurio enfermo que tu padre encontró en la pradera.

¿Seguro que podrás hacerlo sola?

Tan segura como que el sol brilla, mamá.

¡Puedes contar conmigo!

Así se habla, mi pequeña rancherita.

Que te diviertas.

¡Hola, Min! El heno que querías.

Gracias, Jon.

Hay que preparar una cama en estos establos.

Traeremos a los papás dinos cuando sus bebés hayan eclosionado.

¿Cuándo van a eclosionar los huevos?

¡En cualquier momento!

Estoy superemocionada.

¡Oh!

Va a ser una noche fría.

Realmente fría.

¡Oh, lo huevos!

El aire frío es malo para ellos.

Hay que mantenerlos calientes.

¿Y si los giro de nuevo?

Pero ahora este lado del huevo se enfriará.

Oh, no, ¡he roto la manivela!

Se enfriarán otra vez.

Hay que subir la temperatura de las lámpara de calor.

Vale, pero no mucho, Min.

Oh, oh.

También las lámparas se han roto.

¡Oh, no! ¡Esto es grave!

Es lo peor que podría pasar en una noche tan fría.

¿Qué vamos a hacer?

Esperad, ya sé.

En el club hace mucho calor.

Llevaremos los huevos allí, ¡vamos!

Pero, Min, ¿no sería mejor guardar los huevos aquí?

Sí, los calentaremos con heno y mantas

hasta que Miguel arregle los alentadores.

(TIEMBLA) Llevaría mucho tiempo.

Aquí hace ya demasiado frío.

Tenemos que llevar los huevos al club ahora mismo.

Despacio, Min, esta rueda se tambalea mucho.

Quizás deberíamos... ¡No hay tiempo!

Tenemos que irnos, los huevos se están enfriando.

(Música)

(Gruñido)

Tranquilos, todo va a salir bien.

Bache a la vista, girad a la izquierda.

Vale, volved a la derecha.

¿Podéis ir más rápido?

¡Los huevos1

¡No!

¡Yija!

¡No tienes escapatoria, huevo desbocado!

Sí, buena maniobra, Clover.

¡Lo tengo!

No, esperad, es una roca.

No, esperad, es un huevo.

Buen trabajo, Dino Ranchers.

Bueno, llevaremos estos huevos

al cálido entorno del club cuanto antes.

(Música)

Gracias por dejarnos las camas.

Serán unos nidos suaves y cálidos para los huevos.

A ver...

Uno, dos...

Tres, cuatro...

Cinco.

Había seis huevos.

¿Dónde está el sexto?

¡Cálmate, Min! Te ayudaremos.

Vale, vale.

Los huevos cayeron aquí.

Así que, ¿adónde ha ido el huevo perdido?

Seguro que no rodos muy lejos.

Mirémoslo desde el punto de vista de un huevo.

Sí, buena idea, hermanito.

Allí, debajo del carro de heno.

Oh, menos mal.

Parece que está bien,

pero tenemos que calentarlo.

Ahora sí parecen estar cómodos.

Pero aún no están muy calientes.

¿Y cómo los podemos calentar?

Iré a arreglar los calentadores del criadero, Min.

No, espera, tengo una idea.

Podemos calentarlos con abrazos.

Ahora somos abrazadores de huevos.

(Crujidos)

Min, Jon, mi huevo se mueve.

El mío también.

Y también el de Clover.

Ah, están eclosionando.

¡Está pasando, está pasando!

Vale, necesito... Oh, sí, comida.

¡Y dinobiberones!

¿Dónde están los dinobiberones?

Eh... Min...

¡Oh, no!

¡Ay!

Min, hace falta un plan.

¡Lo sé, lo sé!

Eh...

Lo siento.

Es que nunca había hecho nada parecido.

Pero saldrá bien. Lo resolveré.

Está bien, Min.

Lo que debemos hacer es llevar a estos bebé con sus padres.

Pero el criadero está muy frío.

Pues debería ir a arreglar los calentadores ahora.

Oh, no, no me aseguré

de que la puerta estaba bien cerrada.

¡Ay!

Vamos, hay que reunir a esas crías.

Tranquilos, cuido de vuestros bebés.

Todo va bien.

¡Ahí están las crías! ¡Corred!

Aquí hay uno. Y otro más.

Y otro más. Y otro más.

Y otro más. ¡Cogedlos!

Esperad, solo hay un bebé brontosaurio.

¿Dónde está el otro bebé bronto?

(LLORA)

(RUGEN)

¡Oh!

Oh, oh.

Ahora los papás dinosaurios también andan sueltos.

(SILBA) ¡Blitz!

¡Detenlos!

(Música)

¡Esto es una desastre!

Ojalá estuviera aquí mamá.

Sí, mamá.

¿Qué haría ella en esta situación?

Mamá se tranquilizaría y respiraría hondo.

(RESPIRA)

Necesitamos un sitio agradable y calentito

para llevar a los bebés.

Miguel, tenías razón.

Arregla los calentadores y nosotros esto.

No hay problema, voy.

Lo siguiente que tenemos que hacer

es calmar a estos papás dinosaurios.

Jon, tú y Blitz llevadlos al criadero

para que podamos darles a sus bebés.

(SILBA)

¡Vamos, Blitz!

¡A "velocigalopar"!

Por aquí, dinos.

Os darán a los bebés pronto.

Y lo último que hay que hacer es coger a esos bebés.

Oh, tengo una idea.

Es hora de que los bebés de dinosaurio

prueben sus primeras dinochuches.

¡Eso es!

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

y seis.

¡Están todos!

(Electricidad)

Ese sonido son los calentadores.

Miguel los ha arreglado.

Vamos, bebés.

Vais a conocer a vuestros padres.

Todos están arreglados.

Y, oye, ya se nota el calor.

¡Oh!

Qué agradable y calentito.

Gracias, Miguel.

Bueno, Ranchers,

parece que habéis hecho un buen trabajo

cuidando de todo aquí.

Ha sido obra de Min, mamá.

Es una guardiana de huevos "marahuevillosa".

(RÍE)

Gracias, Jon.

Y a ti también, Miguel.

Y a Blitz, Tango y Clover.

Mamá, al principio no hice muy bien mi trabajo.

Pero recordé que tú no te pones nerviosa.

Cuando las cosas se me vayan de las manos,

sabré tranquilizarme respirando hondo

y haciendo una cosa cada vez.

"Gracias a los buenos consejos de su madre,

Min aprendió a mantener la calma.

A partir de ahora, cuando las cosas vayan demasiado rápido,

Min sabe que tranquilizarse

suele ser la mejor forma de afrontarlas y resolverlas."