# Son una gran familia # de origen muy dispar.

# Ellos son los Cassidy # en un Rancho hogar.

# Salen siempre juntos todos # y a galope van.

# Corren aventuras # en dino Dino Ranch.

# Mira el corazón # de Clover lo va a iluminar.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Con Miguel y Tango # no habrá obstáculos jamás.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# Hábil con el lazo es Jon.

# Blitz en vértigo y veloz.

# Siempre hay aventuras. # Ven y ayúdanos.

# En el di-di-dino, # di-di-dino en el Dino Ranch.

# En el Dino Ranch. #

UN GALLO PTERODÁCTILO

"En Dino Ranch, todas las mañanas comienzan igual,

con el alegre graznido de nuestro amigo de Teddy,

el pterodáctilo".

(Graznido)

"Y aún mejor que el graznido de un pterodáctilo

es el abrazo de un pterodáctilo".

(Graznido)

¡Gracias por despertarnos! ¡Buenos días, Teddy!

(Música)

¡Buenos días, compis!

El desayuno está servido.

Ahora tenemos que guardar el heno de la cosecha.

Sí, y tengo justo lo que necesitamos.

Mi último invento... La empacadora de paja 2000.

¡Hala! Vaya...

¡Es una pasada! Llevemos el montón de heno

a esta maravilla de empacadora de paja.

(Música)

Es muy sencillo.

Se carga el heno, se activa el motor,

se accionan las palancas

y en un periquete obtenemos unas apetitosas balas de heno.

¡Maggie, tenemos otra carga lista para ti!

Llévala al estegoestablo.

Qué grandes ideas tienes, Miguel.

Tú empacadora de paja funciona genial.

Gracias.

Me encanta construir cosas nuevas y mejoradas.

¡Oh, la cuerda se ha roto! Maggie no puede sostener la carga.

Menos mal que nos ha pasado nada.

Has sido muy valiente, Teddy.

Me alegra que haya ido bien. Bueno, casi todo.

Mirad el nido de Teddy.

No puedes quedarte en ese nido, Teddy.

Hay que buscarte otro lugar para dormir.

¡Lo tengo!

Le construiremos a Teddy un nido guay. Seguidme.

¡Yija! (RÍE)

Tengo unos dibujos. Mirad.

Vaya, ese nido es "dino-guay".

Podemos construirlo en el establo pterodáctilo

y será aún más alto.

Genial. ¿Qué dices, Teddy? ¿Quieres un nuevo nido?

¿Quién no querría un nuevo nido?

Será mucho más feliz allí arriba.

Muy bien, manos a la obra.

(Música)

Bueno, Teddy, bienvenido a tu nuevo nido.

¡Tachán!

Tiene un tobogán para deslizarse,

una bañera para bañarse y un molinillo para...

Bueno, para divertirse.

Creo que le gusta.

Que duermas bien, Teddy. Nos vemos por la mañana.

¡Buenas noches! Descansa.

(Música)

(Graznido)

¿Ya es de día?

Más bien parece... ¿Plena noche?

¿Porque Teddy nos despierta a todos tan temprano?

Teddy, ¿te pasa algo?

(GRAZNA)

Nos alegra verte,

pero ¿no podrías esperar a que amanezca?

Buenas noches. Que duermas bien.

(Graznido)

¿Le ocurre algo a Teddy? No debería graznar por la noche.

Se está acostumbrando al nuevo nido que le he construido.

¿Estás seguro de que eso es lo que quería?

Pues claro. Este es uno nuevo y mejorado.

Solo necesita... ¡Ya lo sé!

Un nido nuevo debe tener una almohada nueva.

Eso servirá.

Prueba tu nido ahora, Teddy.

¿Lo veis? Allá va, de nuevo, a dormir.

Y nosotros también.

(Graznido)

¡Por todas las espuelas! Teddy no deja dormir a nadie.

Seguramente, al nido todavía le falta algo.

Arreglaré el problema de Teddy en menos que canta un pterosaurio.

Eso espero, por qué no podremos pegar ojo

si no que armamos a los demás dinosaurios.

(Graznidos)

(Graznidos)

(Graznidos)

(GRAZNA)

(Música)

Anoche no pude pegar ojo.

No creo que nadie lo haya hecho.

Para ser un pequeño pterodactilo tiene una pues muy potente.

Hice todo lo que se me ocurrió

para que Teddy se sintiera a gusto en su nido.

Y aún así, no dejó de graznar.

Cansados o no, todavía tenemos que empacar el heno.

Así que, a las monturas.

(Música)

Vaya, por los pelos.

Casi nos da.

No haremos nada a derecha si nos dormimos un poco.

Si pudiésemos ver qué es

lo que le hace graznar a Teddy toda la noche,

sabríamos cómo actuar.

¡Oye! ¿Y si nos quedamos esta noche a vigilarlo?

¡Sí!

Si pasamos la noche en el granero de los pterodáctilos,

sabremos qué es lo que tanto le molesta.

Muy bien, Ranchers,

acamparemos en el granero de los pterodáctilos.

(Música)

Los dinos están instalados

y mis herramientas listas para arreglar

lo que esté haciendo graznar a Teddy.

Bien dicho. Lo lograremos. No dormiremos si es preciso.

Eso. Solo tenemos que permanecer despiertos.

Sí. Solo voy a cerrar los ojos un segundo...

Buena idea. Solo un ratito...

Qué bien he dormido.

¡Oh, no, me he dormido!

Yo también. Toda la noche.

Yo también.

Qué bien sienta dormir un poco.

Sí, pero no hemos visto lo que hace graznar a Teddy.

Espera, Miguel, mira.

¿Teddy aún está dormido?

Y anoche no graznó ni una sola vez. ¿Pero por qué?

¡Ya lo sé! ¡Teddy!

Buenos días, Teddy.

Echabas mucho de menos dormir con tus amigos, ¿no?

Estaba tan concentrado en añadir cosas nuevas al nido

que no pensé que Teddy echara de menos a sus amigos.

Teddy, ¿quieres volver al club?

Pues en marcha.

Bienvenido a casa, Teddy.

"Todos tienen su lugar en Dino Ranch.

Ya sea en un granero, en un nido o en una casa,

nada es tan importante como estar cerca

de los seres que amas".

(GRAZNA)

Me chifla escuchar ese sonido.