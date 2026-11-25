Cuando el FC Barcelona levantó en 2015 su quinta, y última, Copa de Europa, su próximo rival en la fase de liga de esta edición del torneo continental ni siquiera existía. El Sabah Futbol Klubu fue fundado oficialmente en septiembre de 2017. Nueve años después, el conjunto de Azerbaiyán se codea con los grandes clubes europeos. Se enfrenta al FC Barcelona en la quinta jornada de la fase regular de la Liga de Campeones.

El interés del empresario Yagub Huseynov por hacer un club que se codeara con los grandes del país, incluyendo el histórico Qarabag de la capital, es el germen del Sabah. Contando con el potencial económico de Huseynov y el grupo empresarial que preside, así como con el incentivo económico de un país que ha visto en el deporte una fórmula para ganar presencia internacional.

El Sabah empezó a competir directamente en la Primera División del país, la segunda categoría, donde terminó en quinta posición, aunque criterios administrativos impidieron a los cuatros primeros ascender, con lo que apenas un año después de su fundación ya se medía a los grandes del país. Su crecimiento fue progresivo, hasta la campaña 22/23, la de su despegue. Quedó segundo y consiguió clasificarse para competiciones europeas, con la disputa de la Conference League, en la que cayó en 3º ronda frente al Partizan. Un año después, conquistó la Copa de Azerbaiyan, logrando el billete para la Europa League.

Valdas Dambrauskas, la vida de película del técnico del Sabah

A pesar de su trayectoria ascendente, la explosión del Sabah se produjo en 2025, con la llegada al banquillo del técnico lituano Valdas Dambrauskas, un novato en el fútbol profesional, con un pasado digno de una película. En 2002, el actual técnico del Sabah era oficinista y soñaba con ser entrenador, por lo que se presentó al concurso Šeši nuliai – milijonas, el equivalente lituano al ¿Quién quiere ser millonario?. Con los poco más de 1.150 euros que ganó se pagó el viaje a Londres, donde estudió para ser entrenador.

Valdas Dambrauskas, dirigiendo desde el banquillo al Sabah FK en un partido de esta Champions League 2026/2027.EFE

Tras pasar por las academias de Fulham o Manchester United, empezó a entrenar al London Tigers y volvió a su país para formar parte del cuerpo técnico de la selección sub-19 y entrenar al Zalgiris y al RFS, con el que se clasificó para Europa. Sus siguientes pasos fueron en clubes de Grecia, Croacia Letonia o Chipre, antes de llegar en el verano de 2025 al Sabah.

El equipo firmó una segunda parte espectacular, que le llevó a ganar su primer título liguero, además de la Copa del país. De paso, se ganó la clasificación para la Champions, de la que superó la fase previa, eliminando al The New Saints de Gales, al KuPS Kuopio finlandés y al Aarhus danés. El último escollo antes de la fase final fue el Hapoel Be'er Sheva de Israel, contra el que perdía por 2-4 a media hora del final. Un gol en el 94 forzó la prórroga, donde marcó dos goles más para sellar su pase de ronda.

Con tres puntos en el casillero, ocupa actualmente la trigésimo primera posición en la tabla, tras haber caído contra Dormund, Manchester United y Viking y haber ganado su encuentro contra el Slavia de Praga (2-0).

La baja de Lamine Yamal propicia la llamada de Jesse Bisiwu

Con un valor de mercado de menos de 20 millones de euros según el portal Transfermarkt, se medirá esta tarde al FC Barcelona, que supera los 1.200 millones de euros en el mercado. Sin embargo, el conjunto azerbaiyano tiene a su favor, en primer lugar, el cansancio que acumulan los culés tras un viaje de más de cinco horas. Ha sido el mayor desplazamiento que ha realizado el conjunto culé a una competición europea. También la presión que se prevé que ejerza el público local, que ha agotado las casi 70.000 entradas del Estadio Olímpico de Bakú, donde se desplazará el equipo para el partido.

En lo meramente futbolístico, el estilo de Dambrauskas se caracteriza por una presión alta y una alta eficiencia ofensiva, con jugadores como el lateral izquierdo polaco Tymoteusz Puchacz, el pivote croata Ivan Lepinjica, el mediocentro brasileño Du Queiroz o el delantero ruandés Joy-Lance Mickels. Jugadores de 16 nacionalidades conforman la plantilla actual del Sabah, que tiene al español Diego García al frente de la preparación física.

En cuanto al FC Barcelona, el objetivo del club culé es lograr tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en la tabla, en la que actualmente ocupa la quinta posición con 9 puntos. Hansi Flick no podrá contar con Lamine Yamal, con molestias en el tobillo derecho, ni con Hamza Abdelkarim, que no fue tampoco convocado contra el Villarreal. Se suman a las ausencias de Xavi Espart, Andreas Christensen y Rodri. Esto ha propiciado la llegada de Jesse Bisiwu, extremo belga de 18 años que juega en el Barça Atlètic, en Segunda RFEF, y entra también Àlex Campos, el central juvenil de 18 años del filial.