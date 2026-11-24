Estados Unidos ha multiplicado en los últimos años su apuesta por el impulso del fútbol en el país. Éste era uno de los objetivos por los que se presentó para la organización del Mundial de fútbol masculino, un evento que, de paso, ha sabido aprovechar la experiencia del país norteamericano en la organización de espectáculos al máximo nivel para disparar su rentabilidad.

Tras los buenos resultados obtenidos del último Mundial, la FIFA ha decidido en un congreso extraordinario que vuelva a ser EEUU sede de la final de un torneo de esta envergadura. Acogerá la fase final del Mundial Femenino de Fútbol en 2031 junto a México, Costa Rica y Jamaica. De este modo, la Copa del Mundo no se moverá de América, puesto que en 2027 será Brasil la anfitriona.

Cuatro años después, el evento volverá a Europa 16 años después de su celebración en Francia con su disputa en los cuatro países del Reino Unido: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

Ambas candidaturas eran las únicas en liza para estas dos ediciones y, según indicó la FIFA en un comunicado, ambas se nombraron "por aclamación". "Nuestro objetivo es hacer que el fútbol femenino sea realmente global, así como edificar el futuro junto con las federaciones miembro y todos los grupos de interés", expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Las ediciones de 2031 y 2035 trascenderán los terrenos de juego y motivarán a más niñas y tendrán más jugadoras, más entrenadoras, más árbitras, más administradoras y más mujeres en puestos de liderazgo. Nuestras prioridades para el fútbol femenino son muy, muy sencillas y debemos ampliarlo en todo el mundo, cerrar las brechas que, por supuesto, todavía existen y construir el futuro juntos", añadió.

EEUU acogerá el quinto Mundial de fútbol de su historia

En 2031, el país norteamericano será una de las sedes del mayor evento deportivo futbolístico mundial por quinta vez. En 1994, fue sede del Mundial masculino y repitió en 1999, acogiendo por primera vez el Mundial de fútbol femenino. Era la tercera edición de este evento y contó con 16 selecciones nacionales. La selección norteamericana de fútbol se llevó el título por segunda vez en su historia.

Repitió cuatro años después, en 2003, como sede del Mundial de fútbol femenino, lo que convirtió a EEUU en el primer país en organizar dos ediciones del torneo, ambas de forma consecutiva. Estaba previsto que se desarrollara en China, pero una epidemia obligó a improvisar su traslado. La selección alemana de fútbol femenina ganó su primer título mundial.

El pasado verano acogió el mayor evento futbolístico por cuarta vez, en esta ocasión, junto a Canadá y México.

Gran Bretaña organizará el segundo Mundial de su historia

El Congreso Extraordinario de la FIFA ha confirmado igualmente que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales serán las sedes de 2035 del Mundial Femenino de Fútbol. La cuna del fútbol mundial, paradójicamente, solo ha acogido un campeonato Mundial en su historia. Fue el Mundial de fútbol masculino de 1966, que terminó ganando el propio conjunto inglés ante Alemania Federal por 4-2 en la prórroga.