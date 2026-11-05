Los atletas se echan al monte en un mes trepidante de grandes pruebas de cross

Después de unas semanas de lucimiento de los fondistas en las pruebas de ruta, el mundo del atletismo pone ahora su atención en el cross, un terreno donde España y sus corredores van a tener un papel protagonista en el próximo mes.

Y es que en noviembre tiene lugar la mayor acumulación de pruebas del circuito mundial de esta especialidad, en particular con la sucesión de las pruebas de Itálica (Santiponce, Sevilla), Valonsadero (Soria) y Atapuerca (Burgos), todos ellos de la máxima categoría.

Unos escenarios de excepción para unas carreras con un nivel sensacional, empezando por la de este próximo domingo en Santiponce. Y es que allí está anunciada la presencia de los españoles Rodriguez Kwizera --hasta hace muy poco solo un gran especialista en campo a través-- y Thierry Ndikumwenayo. Los dos han ganado dos veces la cita de las ruinas romanas y llegan en un momento de forma sensacional habida cuenta de su actuación hace once días en la media maratón de Valencia.

Rodrigue Kwizera, en una de sus numerosas victorias en crossEFE/ Miguel Toña

En esa prueba por las calles de la capital del Turia Kwizera batió el récord de España de la distancia con un tiempo de 58:03, que supone además la octava mejor marca de la historia en los 21,097 kilómetros. Y muy cerca de él, a solo seis segundos, se quedó Ndikumwenayo, que en las últimas temporadas ha sido el mejor representante español en las competiciones internacionales de cross. Sin ir más lejos, es el vigente campeón de Europa de la modalidad.En el cross de Itálica, los dos atletas del Facsa - Playas de Castellón parten como favoritos junto a un superclase mundial como el etíope Berihu Aregawi, vigente subcampeón olímpico de los 10.000 metros y tres veces subcampeón mundial de la disciplina, la última el pasado enero. Eso sí, su nivel actual es una incógnita ya que, según la ficha de la federación internacional, no ha corrido desde que terminó la anterior de cross.

En clave nacional, atención también a la participación de un especialista como Aarón Las Heras o de Dani Arce, que llegan igualmente con buen rodaje. Y en las próximas semanas se espera que más estrellas del atletismo español se echen al monte para participar en alguna de las seis pruebas de categoría oro o tres de plata del circuito mundial de cross que acoge España, más que ningún otro país.

Atención a Likina Amebaw y María Forero

En la categoría femenina, la favorita indiscutible en la prueba sevillana es Likina Amebaw, etíope afincada en Peguerinos (Ávila) desde hace ya unos cuantos años y que encadena una serie impresionante de éxitos en los últimos dos meses y en todas las superficies, con los títulos en el Mundial en ruta en Copenhague en los 5 kilómetros y en el Ultimate en 5.000 m en el estadio de Budapest; así como el primer puesto en el reciente cross de Amorebieta.

En clave española, la atención estará sobre todo en María Forero, la onubense que se despidió la temporada pasada a lo grande de la categoría sub-23 con el oro en el Europeo de cross de Lagoa (Portugal), competición en la que en categoría absoluta Idaira Prieto ya apuntó el salto de nivel que luego confirmó en verano.

Precisamente, el campeonato continental volverá a ser la gran cita de esta fase de la temporada para muchos de estos atletas. Este año el Europeo será el 12 de diciembre en Belgrado y el cross de Atapuerca (15 de noviembre) será el principal selectivo para los atletas españoles.

Con permiso de la meteorología y con mucha atención al irregular firme o eventualmente al barro, es la hora del cross, la hora de los atletas que en el resto de la campaña invernal (en el hemisferio norte) apenas tendrán oportunidades en la pista cubierta... Siguiente ciclo de un calendario de competición que no tiene pausas.