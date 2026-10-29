AE Prat - Athletic Club vuelven a cruzar sus caminos en la Copa del Rey 21 años después con ganas de revancha

Este jueves se cierra la primera ronda de la Copa del Rey 2026-2027 que empareja a los clubes de Primera y Segunda contra los más modestos. Y de los más modestos es la Associació Esportiva Prat, que recibe al Athletic Club de Bilbao a las 21:00 horas peninsulares. El encuentro podrá seguirse en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play.

La eliminatorias es una reedición de la que emparejó a los mismos en 2005 y que no se llegó a disputar por la negativa del entonces equipo dirigido por Javier Clemente a jugar en el campo del club catalán, el Sagnier, al no reunir las condiciones. La RFEF dio la razón al club vizcaíno y movió el partido a la Nova Creu Alta en Sabadell, lo que originó una polémica entre los de Ibagaine y El Prat.

La AE Prat se ha anticipado en esta ocasión y ha trasladado su 'casa' para esta eliminatoria a partido único al Municipal de L'Hospitalet (Barcelona) para poder jugarlo. En la mente de los locales, el 1-3 encajado hace 21 años y que les dará una motivación extra para afrontar el encuentro.

Otros que no se han podido jugar, pero ya en estas fechas, son varios de los partidos programados para este miércoles, que fueron aplazados por la RFEF con motivo del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Algunos han sido reprogramados para este jueves y otros, para la semana que viene.

El martes sí que se disputaron y todo un campeón como el RCD Espanyol cayó eliminado en Sestao y provocó la destitución del técnico Manolo González. Es, sin duda, la sorpresa de la jornada; al menos hasta ahora.

El Athletic dirigido por Edin Terzic ha empezado de manera algo irregular en LaLiga EA Sports, donde marcha octavo tras nueve jornadas con el mismo balance de victorias, empates y derrotas: tres, tres y tres.

No obstante, a pesar de su irregularidad, sigue siendo más que favorito ante un conjunto que milita en la Liga Élite Catalana, la sexta categoría del fútbol español. En su división, la AE Prat marcha sexto en la clasificación tras cuatro jornadas con dos victorias y dos empates; sigue invicto.

Esa superioridad, unida a la cercanía del derbi vasco contra la Real Sociedad el domingo en San Mamés, le dan motivos sobrados a Terzic para hacer rotaciones. Con quien no podrá contar para este partido ni para el del fin de semana es con Iñigo Ruiz de Galarreta, que se lesionó en el isquio derecho en el partido contra el Getafe y está "pendiente de evolución", según el parte médico.

Galarreta se suma a las bajas de Ohian Sancet, con una lesión en el gemelo, y la de larga duración del delantero Gorka Guruzeta, con una rotura del cruzado que le hará perderse toda la temporada.

Por su parte, el técnico Cristian Gómez seguramente alineará a los mejores disponibles para este partido. La AE Prat constituye el 'suelo' de la presente ronda de la Copa, junto a otros clubes de la misma categoría regional como el Calatayud, Lebrijana o Auriense, entre otros, así hasta diez equipos de los 112 que completan las eliminatorias.

El conjunto del Baix Llobregat (Barcelona) se clasificó para esta ronda de 1/64 de final tras eliminar en la eliminatoria preliminar al CF Sant Rafel de Baleares a doble partido por 1-5 y 5-0. Los catalanes confían en mantener la eficacia goleadora del ariete Konu y el centrocampista brasileño Reinke, autores de dos goles en dichos encuentros.