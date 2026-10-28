Eder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol hasta 2028

El vasco Eder Sarabia será el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado la entidad catalana este miércoles en un comunicado. El técnico bilbaíno tomará el relevo en el banquillo blanquiazul de Manolo González, destituido este martes tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao (4-3).

Eder Sarabia decicidió no continuar en el banquillo del Elche esta temporada por motivos personales, a pesar de haber logrado la permanencia en Primera y tener contrato en vigor con el club ilicitano tras lograr el récord de puntos del club en la máxima categoría.

Según ha informado la entidad, el preparador vasco incorporará a su nuevo cuerpo técnico a Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y al ex futbolista Álvaro González, quien regresa de este modo a la disciplina blanquiazul tras haber defendido la camiseta del club en 82 ocasiones durante su etapa como jugador.

Objetivo: reconducir la situación del equipo

Sarabia, de 46 años y nacido en Bilbao, cuenta con experiencia en los banquillos del fútbol profesional tras haber ejercido como primer entrenador en el FC Andorra y el Elche CF. Con anterioridad, formó parte del cuerpo técnico de Quique Setién como segundo entrenador en la UD Las Palmas, el Real Betis y el FC Barcelona, club en el que estuvo durante la temporada 2019/20 antes de dar el salto como primer técnico. Su carrera se inició en las categorías inferiores del Danok Bat y del Villarreal CF.

La llegada del preparador vizcaíno se produce para reconducir la situación del equipo tras la salida de Manolo González, al que el club ha destituido a raíz de la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sestao River (4-3) y una racha en LaLiga EA Sports de un solo punto sumado de los últimos 15 posibles, situando a la plantilla en puestos de descenso. Ante este escenario, el técnico del filial, Sergio García, ha asumido de forma interina la dirección del grupo antes del duelo liguero frente al Villarreal CF de este viernes.

La presentación oficial de Eder Sarabia como nuevo entrenador del RCD Espanyol se celebrará el próximo martes, con hora a determinar, en el Auditorio Juan Segura Palomares del RCDE Stadium ante los medios de comunicación, con quienes hablará este jueves el director deportivo blanquiazul, Monchi, para dar los detalles del cambio en el banquillo.