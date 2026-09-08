Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "No voy a ponerme a suplicar nada"

Lamine Yamal no cree que tenga que "suplicar" para convencer a nadie de que merece el Balón de Oro, tras afirmar que tiene "posibilidades", pero que es algo que depende de los votos de los periodistas tras una temporada donde ha rendido a un gran nivel tras ganar la Liga con el Barça y la Copa del Mundo con la selección española.

También reconoció que no le preocupa la valoración del exblaugrana y ahora jugador del PSG Ousmane Dembélé, que no le incluyó entre sus tres favoritos al Balón de Oro. "Es amigo de Kylian, ¿no?", bromeó, antes de añadir que se lleva "muy bien" con el francés y que "es normal que tenga que poner a otras personas". "No hace falta enseñar el año que he hecho", apuntó.

El de Rocafonda está "encantado" con su rol de nuevo capitán del equipo en una temporada ilusionante donde su equipo aspira a todo impulsado por las incorporaciones.

Sobre sus objetivos para esta temporada, Lamine Yamal destacó especialmente la Champions. "No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...", afirmó.