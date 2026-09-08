Lamine Yamal, sobre el Balón de Oro: "No voy a ponerme a suplicar nada"
- Hansi Flick destaca la figura del joven delantero tras afirmar que tiene la calidad para "decidir un partido solo"
- En directo: FC Barcelona - Feyenoord de Champions League, este miércoles a las 18:45 horas en RTVE.es
Lamine Yamal no cree que tenga que "suplicar" para convencer a nadie de que merece el Balón de Oro, tras afirmar que tiene "posibilidades", pero que es algo que depende de los votos de los periodistas tras una temporada donde ha rendido a un gran nivel tras ganar la Liga con el Barça y la Copa del Mundo con la selección española.
También reconoció que no le preocupa la valoración del exblaugrana y ahora jugador del PSG Ousmane Dembélé, que no le incluyó entre sus tres favoritos al Balón de Oro. "Es amigo de Kylian, ¿no?", bromeó, antes de añadir que se lleva "muy bien" con el francés y que "es normal que tenga que poner a otras personas". "No hace falta enseñar el año que he hecho", apuntó.
El de Rocafonda está "encantado" con su rol de nuevo capitán del equipo en una temporada ilusionante donde su equipo aspira a todo impulsado por las incorporaciones.
Sobre sus objetivos para esta temporada, Lamine Yamal destacó especialmente la Champions. "No hay más motivación que me quede la Champions por ganarla, es el torneo más especial. Este año puede ser con los jugadores que han llegado, Gordon, Rodri, Adeyemi, Joao...", afirmó.
Flick: "Lamine es capaz de decidir un partido solo"
Hansi Flick también ha destacado la figura de Lamine, del que ha afirmado que es un jugador que "decide partidos por sí solo" y ha destacado su ambición para querer mejorar cada día, señalado su "responsabilidad como uno de los nuevos capitanes" de un equipo
También ha valorado el rendimiento de Anthony Gordon, asegurando que "quiere marcar goles, pero también es importante que ayude con las asistencias", y añadió: "Los goles llegarán, lo está haciendo bien. Estoy contento con su rendimiento".
Flick ve este años más cerca el título de Champions e insistió en las buenas sensaciones de su plantilla: "Yo veo mucha intensidad, muchas ganas de jugar al fútbol. También mucha comunicación en el equipo, están conectados y trabajan mucho en el campo y eso es lo más importante. Todos están preparados para ganarla y eso es algo muy bueno".
Por último, el germano se mostró partidario de mantener la confianza en los árbitros, tanto en LaLiga como en la Champions. "No es mi trabajo. La calidad, el nivel de los árbitros es bueno, tanto en la Champions como en LaLiga. No es fácil hacer su trabajo, así que tenemos que creerles, apoyarles", zanjó.