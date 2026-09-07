Muere el piloto Pablo Amorós tras sufrir un accidente durante el GTI Trophy de Monteblanco

El piloito español Pablo Amorós Leblic ha perdido la vida este domingo tras sufrir un accidente durante una prueba del GTI Trophy disputada en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado (Huelva), ha informado la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento del piloto.

Las circunstancias concretas del accidente todavía no han trascendido oficialmente. Según el medio especializado SoyMotor, una de las hipótesis que se manejan inicialmente apunta a que uno de los vehículos se habría cruzado y habría sido embestido por otro que circulaba detrás, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El accidente se produjo durante la cuarta cita del GTI Trophy, campeonato en el que Amorós participaba esta temporada. El piloto ocupaba la quinta posición del certamen antes de la prueba de Monteblanco.