Muere el piloto Pablo Amorós tras sufrir un accidente durante el GTI Trophy de Monteblanco
- Las circunstancias concretas del accidente todavía no han sido confirmadas oficialmente
- Comenzó en 2011 en la competición donde fue campeón de España de Rallys Todo Terreno
El piloito español Pablo Amorós Leblic ha perdido la vida este domingo tras sufrir un accidente durante una prueba del GTI Trophy disputada en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado (Huelva), ha informado la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), que expresó su “profunda tristeza” por el fallecimiento del piloto.
Las circunstancias concretas del accidente todavía no han trascendido oficialmente. Según el medio especializado SoyMotor, una de las hipótesis que se manejan inicialmente apunta a que uno de los vehículos se habría cruzado y habría sido embestido por otro que circulaba detrás, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
El accidente se produjo durante la cuarta cita del GTI Trophy, campeonato en el que Amorós participaba esta temporada. El piloto ocupaba la quinta posición del certamen antes de la prueba de Monteblanco.
Campeón de España de Rallys Todo Terreno en 2022
Pablo Amorós, abogado de profesión, tenía una larga trayectoria en el mundo de la competición. Era un habitual de las carreras de circuito y también había participado en pruebas de rally y todo terreno. A lo largo de su trayectoria compitió en certámenes como la Copa Hyundai, la Mini Challenge y la Copa Kobe Motor, además de participar durante varias temporadas en el Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno.
Su vinculación con el automovilismo se remontaba a muchos años atrás. Ya en 2011 figuraba entre los participantes de la Mini Challenge, donde terminó quinto de la clasificación general con 166 puntos. En aquella temporada también llegó a competir en el propio Circuito de Monteblanco, entonces dentro del calendario de la competición.
En 2022 alcanzó uno de los principales éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de España de Rallyes Todo Terreno en la categoría Open junto a su equipo. Los registros de competición de aquel año recogen además su participación con un Dacia Duster en el Campeonato de España.
Este año Amorós había retomado con especial intensidad la competición en circuito. En abril, ILEX Tax & Legal, firma de la que era socio director, anunció su participación en el GTI Trophy, una competición a la que regresaba después de su experiencia en el todoterreno. La propia firma destacaba entonces la trayectoria acumulada desde 2021, cuando inició su proyecto deportivo en el Campeonato de España de Todo Terreno, y recordaba el título nacional conseguido en 2022.
El regreso a los circuitos se produjo en el Circuito del Jarama los días 17 y 18 de abril, dentro del GTI Trophy. La participación de Amorós formaba parte de un proyecto que combinaba su actividad profesional como abogado con su pasión por el automovilismo.
El GTI Trophy, campeonato en el que competía este fin de semana en Monteblanco, nació en 2025 y está reservado a Volkswagen Golf GTI de cuarta generación preparados específicamente para competición.