El Arsenal de Batlle y el regreso a Múnich, retos del Barça en la defensa de la Champions; sorteo duro para el Real Madrid

Recibir al Arsenal inglés, que propiciará el reencuentro de Ona Batlle y Mariona Caldentey con su exequipo, y visitar al Bayern de Múnich, escenario del empate en la ida de las semifinales de la pasada edición, serán los dos grandes retos del Barcelona en la fase liga de la Liga de Campeones, en un sorteo que también ha deparado un exigente calendario para el Real Madrid. El vigente campeón de Europa se enfrentará además al Paris FC francés y al Servette FC suizo, en ambos casos como local, y visitará al Roma italiano y al Koge danés, según determinó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El duelo ante el conjunto londinense tendrá un marcado componente emocional, además del deportivo. No sólo por el reencuentro con la lateral Ona Batlle, que este verano puso rumbo al Arsenal tras finalizar su contrato con el Barcelona, sino también con Mariona Caldentey, que emprendió el mismo camino en el verano de 2024. Será, además, la oportunidad de medirse de nuevo al rival que hace dos temporadas frustró el sueño europeo del conjunto azulgrana. Un gol de Stina Blackstenius en el tramo final de aquella final disputada en Lisboa acabó con las aspiraciones del Barcelona y devolvió al Arsenal a la gloria continental 18 años después de su primer título.

El otro gran examen será la visita al Bayern de Múnich, dirigido por el técnico español José Barcala. Será la segunda temporada consecutiva en la que el Barcelona viaje a Alemania, con el recuerdo todavía reciente del 1-1 de la ida de las semifinales del pasado curso. Aquel encuentro ya puso de manifiesto la fortaleza de un equipo rocoso y bien trabajado, con la delantera Klara Bühl como una de sus principales amenazas.

Más allá del Arsenal y el Bayern, el conjunto dirigido por Pere Romeu no debería encontrar grandes dificultades para superar los otros cuatro compromisos de esta primera fase y avanzar en el camino hacia la final de Varsovia, prevista para el último fin de semana de mayo, aunque todavía con el día pendiente de confirmación. El Barcelona recibirá al Paris FC, al que la pasada temporada ya derrotó por 0-2 a domicilio, y al Servette FC suizo, vigente campeón de su país y un equipo con marcado acento español, con hasta cuatro futbolistas españolas en su plantilla y Marta Peiró al frente de la dirección deportiva.

Tampoco debería suponer un obstáculo mayúsculo la visita al Roma, al que el Barcelona goleó por 0-4 la pasada temporada. El desplazamiento más asequible sobre el papel será el Koge danés, procedente del bombo 4, que alcanzó la fase liga tras superar al PSV neerlandés en la previa.