El Barça hace oficial el fichaje del portero croata Dominik Livakovic hasta el 2030
- El guardameta procedente del Fenerbahce turco firmó este miércoles su contrato como azulgrana
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El FC Barcelona ha hecho oficial este jueves el fichaje del portero croata Dominik Livakovic, procedente del Fenerbahce turco, hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado el club azulgrana en un comunicado.
En su comunicado, el club catalán no ha especificado si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.
Internacional con la selección croata
Tras jugar en las categorías inferiores del NK Zadar y el NK Zagreb, llegó al primer equipo de este último la temporada 2012-13, en la primera división croata. Cuatro temporadas después, en el curso 2016-17 firmó por el Dinamo de Zagreb, donde jugó un total de siete temporadas.
Su buen rendimiento le llevó a fichar por el Fenerbahçe turco en el verano de 2023", equipo en el que ha militado dos temporadas tras ser cedido al Girona en el verano de 2025 es cedido al Girona, donde no jugó ni un minuto por una polémica con el entonces entrenador gerundense, Míchel Sánchez, lo que provocó la negativa de Livakovic a jugar.
En el mercado de invierno, regresó al Dinamo de Zagreb en calidad de cedido, y tras jugar 15 partidos con solo 10 dianas recibidas y ocho porterías a cero, contribuyó a un nuevo título liguero.
Livakovic es un habitual de la selección croata desde 2017. Ha formado parte de las convocatorias de los últimos tres Mundiales (2018, 2022 y 2026) y de las últimas dos Eurocopas (2021 y 2024). De hecho, cuenta en su palmarés con la medalla de plata y de bronce de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, respectivamente.