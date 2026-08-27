El Barça hace oficial el fichaje del portero croata Dominik Livakovic hasta el 2030

El FC Barcelona ha hecho oficial este jueves el fichaje del portero croata Dominik Livakovic, procedente del Fenerbahce turco, hasta el 30 de junio de 2030, según ha anunciado el club azulgrana en un comunicado.

En su comunicado, el club catalán no ha especificado si el internacional croata, que aterrizó el martes en la capital catalana y el miércoles firmó su nuevo contrato, se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.