¿Qué le ha pasado a Musiala? Una disfunción neurológica tratable explica sus recientes desvanecimientos

El futbolista del Bayern Jamal Musiala sufrió un nuevo desvanecimiento este martes, cuando salió al campo en la segunda parte del amistoso contra el FC Heindenheim. El mediocentro alemán entró en el minuto 61 al terreno de juego y tuvo que abandonarlo ocho minutos después. De inmediato, fue atendido por los servicios médicos y, como le ocurrió hace cuatro días en el encuentro contra el Leipzig, pudo salir del cesped por su propio pie.

Segundo desplome en menos de 5 días El estado de salud del jugador ha suscitado la preocupación en el entorno bávaro. El pasado sábado el centrocampista sufrió un episodio similar que le obligó a retirarse 20 minutos después de salir en la segunda parte del encuentro contra el Leipzig. Entonces, la versión oficial apuntaba a un golpe de calor como causa del desvanecimiento. El segundo desmayo de este martes ha motivado una explicación más extensa, que ofrecía el propio Musiala una vez repuesto.

"Estoy recibiendo la mejor atención médica posible" A través de sus redes sociales, el mediocentro confesó haber sido diagnosticado con "episodios breves y temporales de pérdida de conciencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica". Musiala restó hierro a esta condición y aclaraba que "lo importante es que no hay riesgos adicionales para la salud". Además, disipaba las dudas sobre los episodios que vienen repitiéndose en los últimos partidos: "los especialistas neurológicos aprobaron que siga haciendo mi vida normal persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol".