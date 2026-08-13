España roza el podio en 4x100 libre masculino y firma un nuevo récord de España

El relevo español ha vuelto a llamar a la puerta de las medallas en el Campeonato de Europa de natación de París.

El cuarteto formado por Luca Hoek, César Castro, Miguel Pérez-Godoy y Sergio de Celis terminó cuarto en la final del 4x100 libre con un nuevo récord de España (3:11.91), a solo 83 centésimas del bronce de Croacia.

Un resultado que, más allá de dejar a España a las puertas del podio, alimenta las expectativas de un relevo que mira ya hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un relevo que ya se codea con las grandes potencias España rebajó en 1,28 segundos la anterior plusmarca nacional, vigente desde los Juegos Olímpicos de París 2024 (3:13.19). El equipo llegó a estar en posición de medalla durante buena parte de la carrera y demostró que puede competir de tú a tú con potencias como Rusia, que compite bajo bandera neutral, Hungría o Gran Bretaña, a quien arrebató la cuarta plaza. 04.02 min España, sensacional, acaba cuarta de Europa en 4x100 La puesta en escena de Luca Hoek volvió a ser una de las grandes noticias. El joven de 18 años abrió la prueba con un espectacular 47.47, el único de los cuatro españoles que bajó de los 48 segundos, y entregó el testigo en primera posición. César Castro mantuvo al equipo segundo con un 48.22, mientras que Miguel Pérez-Godoy volvió a colocar a España al frente al paso por los 250 metros antes de ceder terreno en el último tramo. Sergio de Celis recibió el relevo en cuarta posición, apenas a una centésima del bronce, que disputó hasta el final con el conjunto ruso, Croacia y Gran Bretaña. Finalmente, los balcánicos se llevaron la medalla por 83 centésimas, mientras Hungría se proclamó campeona continental con 3:10.03, por delante del equipo neutral. La cuarta plaza española, sin embargo, supone un paso adelante de un relevo que lleva décadas sin alcanzar una final olímpica masculina y que ahora empieza a mirar ese objetivo con otros ojos.

Curtis rompe su propio récord mundial La italiana Sara Curtis protagonizó otra de las grandes actuaciones del día al volver a batir el récord del mundo de los 50m espalda. Apenas 24 horas después de establecer la plusmarca con 26.63, la joven nadadora rebajó de nuevo el registro hasta los 26.56 para proclamarse campeona de Europa. 02.30 min Sara Curtis se supera a sí misma: bate su propio récord del mundo en 50m espalda Curtis, que cumplirá 20 años la próxima semana, aventajó en medio segundo a la francesa Mary-Ambre Moluh y confirmó su condición de una de las grandes irrupciones de la natación europea.