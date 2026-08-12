Luca Hoek roza el podio en 100 libre el día que el relevo 4x100 libre femenino y Garach baten dos récords de España

A sus 18 años de edad Luca Hoek no pudo culminar el sueño y se quedó a las puertas del podio en la final de los 100 libre de los Europeos de París, tras concluir en cuarta posición, con un tiempo de 47.39 segundos, que mete de lleno al jovencísimo nadador español entre la élite de la velocidad continental.

Por algo en solo unos meses ha pasado de arrancar el curso con una mejor marca de 48.04 segundos dejó el récord de España en unos sensacionales 47.26, en las semifinales del martes.

Plusmarca que sirvió a Luca Hoek para acceder a la final con la segunda mejor marca de todos los participantes, pero que no hubiera valido al español, vigente campeón de Europa júnior, para subir a podio.

Se nadó mucho y muy rápido este miércoles en la piscina del Centro Olímpico Acuático de la capital francesa donde el rumano David Popovici, vigente campeón europeo y mundial, logró su tercera corona continental de la distancia. Fue el más rápido en los segundos cincuenta metros y adelantó al ruso Kornev, para colgarse el oro con una marca de 46.56 segundos. Completó el podio el húngaro Kristof Milak que se colgó la medalla de bronce con un crono de 46.87 segundos, medio segundo menos que Hoek y su cuarta plaza.

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El relevo femenino español, 8º en el 4x100 libre con nuevo récord nacional El relevo español de 4x100 metros libre femenino, formado por Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal, María Daza y Naiara Sobreviela, ha batido este jueves dos veces el récord de España. “RÉCORD DEL CAMPEONATO Y ORO PARA PAÍSES BAJOS en los 4x100



👏 España ha terminado octava, pero su actuación ha estado a la altura de unos europeos



#europeanaquatics #paris2026https://t.co/PVjVnkXxLk pic.twitter.com/XuAGqZhjeK“ — Teledeporte (@teledeporte) August 12, 2026 Ciércoles, Campabadal, Daza y Sobreviela hicieron 3:38.25 en las series preliminares matutinas del Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, registrando el quinto mejor tiempo y mejorando los 3:40.46 de la anterior plusmarca nacional, fijada durante los JJ.OO. de Río 2016 por Fátima Gallardo, Marta González, Patricia Castro y Melani Costa. De cara a la final vespertina, España cambió el orden y empezó Daza, seguida de Ciércoles, Campabadal y Sobreviela hasta acabar octavas con un 3:38.19 que significó el nuevo récord nacional en esa prueba. La medalla de oro finalmente fue para Países Bajos (3:31.89), la medalla de plata para Italia (3:33.19) y la medalla de bronce para Rusia (3:33.69).

Alba Vázquez, a las puertas del podio en los 400 estilos También había competido Alba Vázquez en la sesión matinal, pasando a la final de 400 estilos con 4:41.37. Natación Natación Final 400m femenino campeonato europeo Birmingham 2026 Ver ahora Ya por la tarde, desde la calle 6 de la piscina parisina, Vázquez completó el hectómetro de mariposa en 1:02.19 y era líder provisional, tras la espalda iba sexta con 2:15.66, después de la braza todavía iba tercera con 3:34.06 y por último en el crol flojeó ante al empuje de las favoritas, acabando en el quinto puesto con un tiempo de 4:38.21.

Hugo González logra un buen 6º en la final de los 200 espalda Otro español que se quedó sin podio fue Hugo González de Oliveira en la final de 200 espalda. Ocupó la sexta plaza con un tiempo de 1:54.75 tras una carrera donde la medalla de oro fue para el húngaro Hubert Kos (1:53.08), la de plata fue para el griego Apostolos Siskos (1:53.81) y la de bronce fue para el italiano Thomas Ceccon (1:53.96). 02.05 min El español Hugo González, sexto en la final de los 200m espalda del Europeo de natación 2026