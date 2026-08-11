La fondista Idaira Prieto llega en el mejor momento de su carrera al Europeo de Birmingham buscando su techo

Idaira Prieto ya sabe lo que es competir en un Mundial. Debutó el año pasado en Tokio, en la prueba de los 10.000 metros, donde acabó 15ª. Pero ahora la segoviana debuta en un Europeo al aire libre a punto de cumplir 29 años y lo hará por partida doble: 5.000 y 10.000 metros.

Su padre y entrenador es Antonio Prieto: plusmarquista nacional de 5.000 y 10.000, tres veces olímpico y cuarto en el 10.000 del Europeo de Split 1990. De él fue la idea de que la atleta doble distancia en Birmingham 2026. “Confía en mí y, desde que me lo propuso, hemos preparado la temporada con ese objetivo”, confiesa en una entrevista.

No se puede negar que la atleta está demostrando tener madera de campeona. Lleva dos títulos nacionales de 10.000 metros, es campeona nacional de 10 kilómetros en ruta y subcampeona de España del 5.000. En el mejor momento de su carrera afronta ahora un calendario intenso en este semana de agosto: primero este martes el 5.000; tres días después, el viernes, el 10.000. Dos finales y 15 kilómetros de competición.

“Tengo dudas de cómo me voy a recuperar de esos 5.000 metros”, reconoce Prieto, que confía en llegar con opciones a las últimas vueltas para sacar a relucir sus condiciones de fondista. “Estoy acabando rápido. Como llegue con ellas (las rivales) que se preparen”, avisa.

La evolución de Idaira La de Prieto es una explosión tardía. La joven atleta es fisioterapeuta, ha compaginado trabajo y entrenamientos y debutó como internacional absoluta a finales de 2024. Su progresión explica por qué está en Birmingham. En 2023 corrió el 5.000 en 16:03.70. En 2024 bajó a 15:30.42. En 2025 se fue hasta 14:55.15 y se estrenó como mundialista. También debutó en un Europeo de pista cubierta, en Apeldoorn, y fue 17ª en el Europeo de cross de Lagoa. En 2026 ha seguido quitando segundos. En mayo revalidó en Mahón el título español de 10.000 con 32:06.00, rebajando en más de 44 segundos su marca personal. Antes había ganado el Nacional de 10 kilómetros en ruta, con 32:11, y en junio hizo 8:44.87 en 3.000, otra mejor marca. En Málaga, en la final del 5.000 solo Marta García pudo con ella. Por eso afrontar dos pruebas tan largas en tan poco tiempo es un reto añadido. Su mejor marca del año en 5.000, 15:07.90, no mejora el 14:55.15 de 2025. Pero a Prieto no le importa: “me siento más cómoda en el 5.000, aunque sea tan solo porque tengo más experiencia. Pero a largo plazo no descarto nada, ni siquiera la maratón”, explica.

Battocletti es la gran fondista Este martes buscará brillar a partir de las 20:25 en la final del 5.000. La favorita indiscutible es Nadia Battocletti. La italiana ganó en Roma 2024 el 5.000 y el 10.000, después fue plata olímpica y mundial en 10.000, bronce mundial en 5.000 y este invierno campeona del mundo de 3.000 bajo techo. Es la fondista europea a la que nadie quiere encontrarse cuando reparten medallas. Pero hay más. Maureen Koster llega con la mejor marca europea del año, 14:33.56; Innes FitzGerald correrá con la motivación extra de estar en casa; y Marta García defiende el bronce logrado en Roma. El viernes 14 llegará el segundo asalto. A las 20:45 en España, Prieto correrá la final del 10.000 junto a Carla Gallardo. Aquí el nivel es todavía más salvaje. Battocletti vuelve a liderar el reparto de estrellas; Koster ha corrido este año en 30:50.31; Megan Keith fue bronce europeo en Roma; Diane van Es, plata; Elzbieta Glinka ganó la Copa de Europa; y Klara Lukan ha llevado el récord europeo de 10 kilómetros en ruta por debajo de los 30 minutos.