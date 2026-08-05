Ana Carvajal y Jorge Rodríguez son de bronce: terceros de Europa en saltos mixtos

La pareja española formada por Ana Carvajal y Jorge Rodríguez llegaba al Centro Acuático Mètropol du Grand París con un objetivo claro: terminar entre las tres primeras posiciones y darle a España la primera medalla en saltos de estos Europeos de París. Lo han logrado y se han colgado un bronce muy competido.

Las opciones de colgarse un metal eran reales, pues en la final solo competían seis parejas y la española llegaba con ganas de pelear. Ana Carvajal quería quitarse la espina que tenía clavada desde hace un par de días cuando falló en su final, y la oportunidad de hoy tenía (y quería) aprovecharla.

A 25 puntos del oro

Ha sido en la final de saltos sincronizados mixtos desde plataforma de 10 metros cuando Ana y Jorge han mostrado sus cartas y han ejecutado el salto de mayor dificultad de la competición, lo que les ha valido para anclarse al podio por delante del equipo neutral ruso.

Rozando los 300 puntos (297,48), Rodríguez y Carvajal se quedaron a 25,68 puntos de los ganadores, los ucranianos Oleksii Sereda y Kseniia Bailo, que mantuvieron el oro desde el primer momento y han revalidado el título continental que conquistaron un año atrás en Antalya (Turquía) con una marca de 323,16.

Los alemanes Ole Rosler y Pauline Pfeif se llevaron la mellada de plata con una puntuación de 317,76.