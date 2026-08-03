La noruega Haugset, nueva líder del Tour de Francia tras una exhibición en solitario

La noruega Sigrid Haugset venció este lunes en la tercera etapa del Tour de Francia, de 157 kilómetros, entre las ciudad suiza de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, gracias a una espectacular escapada, con la que consiguió también enfundarse el maillot amarillo.

Fue una escapada en solitario y todo un ejercicio de resistencia. Una fuga que le permitió completar de manera sobresaliente la tercera etapa, con un tiempo total de 4:05:59.

Completaron el podio la belga Lotte Kopecky, segunda a 1:24, y la neerlandesa Marianne Vos, tercera a 2:48.

Lotte Kopecky llegó a estar a 10 segundos de la líder

No fue un inicio tranquilo. La neerlandesa Demi Vollering, ganadora de la prueba en el 2023 y una de las grandes favoritas, sufrió una leve caída junto a otro reducido grupo de corredoras en la subida al Col de la Faucille, el primer puerto de montaña y uno de los puntos críticos de la etapa a 17 kilómetros del inicio. Pese a ello, pudo reincorporarse y continuar con la carrera.

Sin embargo, Haugset, actual campeona de Noruega, robó todo el protagonismo del día, con una escapada en solitario a 90 kilómetros de la meta, en un monólogo absoluto desde entonces y sin precedentes en una prueba tan exigente.

La líder de la general, la neerlandesa Lorena Wiebes , que ganó las dos primeras etapas, se descolgó pronto del grupo de favoritas y limitó mucho sus opciones parar recuperar el maillot amarillo.

Con poco éxito, Kopecky intentó recortar distancias, y logró colocarse a 50 segundos con su persecución a falta de 39 kilómetros. En el ascenso a Chaux-Champagny, llegó a situarse a tan solo 13 segundos de la carrera, dando emoción al último tramo.

Este martes, etapa contrarreloj entre Cevrey-Chambertin y Dijon

Cuando parecía que la noruega podía ser cazada, no bajó el ritmo y cruzó la meta en solitario para situarse como la nueva líder de la clasificación, en todo un ejercicio de resistencia.

De esta forma, Haugset se convierte en la nueva líder con un tiempo acumulado de 11:17:56 y aventaja en 2:02 a la mauriciana Kim Le Court-Pienaar , segunda, y en 2:06 a la neerlandesa Demi Vollering , tercera.

Así, Haugset consigue el segundo gran triunfo de su carrera después de alzarse con el Campeonato Nacional de Noruega en ruta a finales del pasado junio.

Por su parte, la española Usoa Ostolaza acabó cuarta a 2:48 de la cabeza.

La cuarta etapa del Tour de Francia se celebrará este martes, en una contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Cevrey-Chambertin y Dijon, justo en el ecuador de la carrera