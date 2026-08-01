Nirmal Purja, uno de los alpinistas más reconocidos del mundo, muere en una avalancha en Pakistán

El alpinismo mundial se viste de luto para despedir a Nirmal Purja. El reconocido alpinista nepalí, que coronó los 14 ochomiles en 190 días en 2019, ha acabado falleciendo tras una avalancha en la Cordillera del Karakórum en Pakistán. La noticia, conocida el jueves, dejaba la desaparición de 10 personas, pero dos días después se confirmó la muerte de 'Nims', como era conocido por muchos.

“Localizado el cuerpo sin vida del alpinista nepalí Nirmal Purja, tras quedar sepultado por una avalancha en Pakistán el pasado 30 de julio https://t.co/EtLMvvKtrp pic.twitter.com/yipidvmhjA “

Un récord difícil de batir y una vida al límite

43 años de vida que le han dado para muchas hazañas memorables. Sin duda, el reto de alcanzar las 14 cotas más altas del mundo, en diferentes zonas del mundo, y en menos de 200 días es su gran logro. Un hito que incluye hacer cima en Everest, el Lhotse y el Makalu en apenas 48 horas, algo que también supone un récord que nadie ha conseguido alcanzar.

01.01 min Hollar las 14 cimas de más de 8.000 metros en seis meses y seis días

Un año después ascendió el K2 en invierno, la primera persona en hacer cima en ese momento del año en para muchos la montaña más peligrosa del planeta. Miembro de la Orden del Imperio Británico, Purja estuvo cerca de la muerte en 2022 tras un grave accidente de paracaidismo ocurrido en un aeródromo de Sevilla, en el que su paracaídas se enredó al de otro instructor. El nepalí consiguió salir ileso al activar el paracaídas de repuesto, pero no así el otro instructor involucrado.

Pero eso tampoco le frenó. Purja siguió buscando sus límites y los encontró el 30 de julio de 2026, tras un alud camino a la cima del Broad Peak en Pakistán.