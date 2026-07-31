Fin al culebrón Mario Hezonja: el ya exjugador del Real Madrid jugará en los Cleveland Cavaliers de la NBA
- La salida del jugador croata ha tenido varios giros de guion durante la postemporada
- Firma por un año y 2.8 millones de dólares en su regreso a Estados Unidos seis años después
Durante varias semanas, el futuro de Mario Hezonja ha sido una de las incógnitas a resolver en el mercado europeo y norteamericano. El destino del croata parecía lejos de Madrid, especialmente tras la marcha de Sergio Scariolo, con quien mantuvo una gran relación durante la temporada. Después de mucho revuelo, el croata recalará en los Cleveland Cavaliers de la NBA.
Varios veranos de rumores y unos cuantos giros de guion
Tras la marcha de Scariolo y la llegada de Pedro Martínez, Mario Hezonja, quien firmó en febrero con el reputado agente Mirko Raznatovic, puso en marcha todas las posibles salidas que podía tener el '11' madridista. La opción de marcharse a alguna superpotencia económica de la Euroliga, como Dubái, ganaba fuerza, pero salir del Real Madrid, club con el que tenía contrato hasta 2029, hacia otro equipo rival en Europa, parecía hacer imposible una operación de este calado.
Sin embargo, la cláusula de salida hacia la NBA ha acabado siendo la vía de salida para el croata. Hezonja vuelve seis años después de su marcha a la mejor liga del mundo, aterrizando en los Cleveland Cavaliers de figuras como James Harden o Donovan Mitchell, franquicia con la que ha firmado por solo un año y 2.8 millones de dólares.
Una cláusula de cerca de 850.000 euros que ha dejado mucho revuelo, según varias fuentes. El último día para abonarla era el 20 de julio, fecha en la que Hezonja aún no había firmado con ningún equipo en la NBA. El Real Madrid, minutos después del anuncio de los Cavaliers, anunció que habían acordado dar por finalizada la etapa del crota en el club blanco, aunque sin detallar ningún tipo de acuerdo. El conjunto blanco ya había reforzado la posición de alero con el máximo anotador de la Liga Endesa, el exjugador de Baskonia Timothée Luwawu-Cabarrot .
Un carácter difícil con mucho talento
El ex también del Barça, equipo desde el que dio el salto al otro lado del charco, dio su mejor versión en el Real Madrid, ganando una Euroliga, tres Ligas, una Copa del Rey, y siendo además el MVP de la última temporada de la Liga Endesa.
El croata también dejó distintos episodios de fuerte carácter hasta ganarse la confianza de Chus Mateo, estando incluso cerca de salir rumbo a Barcelona de nuevo. Con Sergio Scariolo fue un jugador decisivo la pasada campaña, aunque finalmente fracasaron a las puertas de ganar algún título. Hezonja, de 31 años, se marcha de nuevo a la NBA tras promediar 15 puntos, 4.3 rebotes y 2.1 asistencias en 23 minutos durante su última campaña.
Una desvinculación de la que aún queda por descubrir cifras, si los derechos del croata en Europa siguen siendo del Real Madrid o si el único año de contrato de Hezonja por el mínimo es un puente para firmar su último gran contrato en Europa.