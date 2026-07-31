Fin al culebrón Mario Hezonja: el ya exjugador del Real Madrid jugará en los Cleveland Cavaliers de la NBA

Durante varias semanas, el futuro de Mario Hezonja ha sido una de las incógnitas a resolver en el mercado europeo y norteamericano. El destino del croata parecía lejos de Madrid, especialmente tras la marcha de Sergio Scariolo, con quien mantuvo una gran relación durante la temporada. Después de mucho revuelo, el croata recalará en los Cleveland Cavaliers de la NBA.

Varios veranos de rumores y unos cuantos giros de guion

Tras la marcha de Scariolo y la llegada de Pedro Martínez, Mario Hezonja, quien firmó en febrero con el reputado agente Mirko Raznatovic, puso en marcha todas las posibles salidas que podía tener el '11' madridista. La opción de marcharse a alguna superpotencia económica de la Euroliga, como Dubái, ganaba fuerza, pero salir del Real Madrid, club con el que tenía contrato hasta 2029, hacia otro equipo rival en Europa, parecía hacer imposible una operación de este calado.

Sin embargo, la cláusula de salida hacia la NBA ha acabado siendo la vía de salida para el croata. Hezonja vuelve seis años después de su marcha a la mejor liga del mundo, aterrizando en los Cleveland Cavaliers de figuras como James Harden o Donovan Mitchell, franquicia con la que ha firmado por solo un año y 2.8 millones de dólares.

Una cláusula de cerca de 850.000 euros que ha dejado mucho revuelo, según varias fuentes. El último día para abonarla era el 20 de julio, fecha en la que Hezonja aún no había firmado con ningún equipo en la NBA. El Real Madrid, minutos después del anuncio de los Cavaliers, anunció que habían acordado dar por finalizada la etapa del crota en el club blanco, aunque sin detallar ningún tipo de acuerdo. El conjunto blanco ya había reforzado la posición de alero con el máximo anotador de la Liga Endesa, el exjugador de Baskonia Timothée Luwawu-Cabarrot .