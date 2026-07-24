España gana a Croacia (18 - 14) y peleará por la quinta plaza en la Superfinal de la Copa del Mundo de waterpolo

La selección española derrotó este viernes por 18-14 a Croacia en las semifinales por la quinta plaza de la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputa en Sídney (Australia), en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que nunca cedió la iniciativa en el marcador.

El conjunto que dirige David Martín, ya sin opciones de revalidar el título conquistado el pasado año en Montenegro, encontró en Pol Daura y Unai Biel, autores de cuatro tantos cada uno, a sus principales referentes ofensivos y disputará este sábado (8:45 hora española) el partido por la quinta posición frente al vencedor del duelo entre Georgia y Montenegro.

El choque suponía una reedición del partido de consolación del último Campeonato de Europa. Si entonces ese encuentro servía para definir la clasificación final, en esta Copa del Mundo la victoria otorgaba el pase al duelo por la quinta plaza.

Notable mejoría en superioridad

España y Croacia, dos selecciones habituadas a pelear por las medallas, habían quedado relegadas a esta lucha tras caer en los cuartos de final frente a Australia y Hungría, respectivamente.

En ese contexto, el combinado nacional asumió el control del encuentro desde el primer momento ante una Croacia que acusó las ausencias de Marko Bijac, Marko Zuvela, Loren Fatovic y Rino Buric. Los siete goles de Vlaho Pavlic no fueron suficientes para mantener con vida al conjunto balcánico, que echó en falta mayor apoyo ofensivo para plantar cara al dominio español.

Además, España mostró una notable mejoría en su eficacia en las situaciones de superioridad numérica respecto al duelo ante Australia, al transformar diez de las quince ocasiones de las que dispuso.

Ese acierto resultó determinante para mantener siempre la ventaja en el marcador y evidenció la capacidad del equipo para corregir errores del partido de cuartos de final, pese a los intentos de Croacia por recortar distancias.

Los de David Martín consolidaron una renta de cuatro goles que apenas se vio amenazada, con el joven Dídac Garcia dejando además una prometedora carta de presentación bajo palos (siete paradas), hasta sellar el definitivo 18-14.