Buen debut de Jódar en Wimbledon y duelo ante Carreño en segunda ronda

El tenista Rafa Jódar, número 26 del ranking, se estrenó con victoria en su debut en Wimbledon, primer torneo que disputa como profesional sobre hierba, tras vencer al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5.

El español, recuperado de las molestias en el músculo abdominal que no le permitieron competir en Queen's ni en Eastbourne, comenzó con paso firme y sólo concedió una pérdida de saque durante todo el encuentro, que tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos.

A pesar de sus 19 años, Jódar mostró una veteranía impropia de su edad y desde el comienzo del partido tuvo muy claro el camino a seguir ante un rival que tuvo dificultades para aguantar la velocidad de bola que impuso el madrileño.

Después de unos juegos de adaptación, en el cuarto ya puso en complicaciones el saque de su rival, que tuvo que levantar una bola de peligro, lo que fue el preludio de lo que iba a suceder después, cuando el de Leganés completó el zarpazo al resto y mantuvo la ventaja para adelantarse en el marcador por 6-3.

El segundo set tuvo prácticamente el mismo guion que el inaugural, en el que Jódar se mostró muy sólido con sus servicios al conceder una única oportunidad de peligro que resolvió con autoridad, además de aprovechar las opciones a favor realizando dos nuevos zarpazos en la manga para cerrar por 6-3 y ponerse dos sets a cero.