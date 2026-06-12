Fabián Ruiz, a RTVE: "Cambiaría todos los títulos que he ganado por el Mundial"

La Selección ya cuenta las horas para su debut en el Mundial ante Cabo Verde. Desde el cuartel general de la Roja en Chattanooga, Fabián Ruiz repasa las sensaciones del grupo en estos días previos marcados por la adaptación. Entre la lógica de la aclimatación al cambio de horario y la tremenda ilusión del vestuario, que mezcla veteranía y juventud, el centrocampista andaluz analiza el momento de forma de España.

Tras un año histórico a nivel de clubes, el de Los Palacios y Villafranca llega recuperado con las piernas frescas tras superar una grave lesión de rodilla. Se quita la etiqueta de favorita para España, pero no esconde su gran objetivo: bordar la segunda estrella en el pecho. "Cambiaría todos mis títulos por el Mundial", insinuó el centrocampista en un test a modo de juego con nuestro equipo de redes sociales.

P: ¿Cómo está el ambiente dentro del vestuario a las puertas del debut?

Fabián: "Yo creo que la dinámica y el ambiente es el mismo buen rollo de siempre. Somos una familia, nos llevamos muy bien todos y eso se nota luego en el terreno de juego. Un Mundial siempre, siempre es especial; para algunos de los chicos es el primero, para otros no porque ya han jugado alguno, pero bueno... Sabemos perfectamente lo importante que es esto para nuestro país y para nosotros mismos. Esperemos hacer un gran papel. Estamos con muchas ganas de comenzar ya."

P: Estrenarse en un Mundial con casi 30 años, pero con una trayectoria envidiable que ya incluye dos Champions. ¿Se siente uno un poco novato?

Fabián: "No me siento como un novato, para nada. Esto es un sueño hecho realidad, el de ese niño que siempre sueña con representar a su país en un Mundial. He estado trabajando muchos años para esto y estoy muy contento con esta oportunidad. Llevo ganando muchos títulos últimamente con mi club, pero este torneo será muy especial. Deseo hacer un gran papel y, sobre todo, ayudar al equipo en todo lo que pueda".

P: Mirando atrás, la lesión de rodilla sembró dudas. ¿Cómo fue ese proceso tan duro?

Fabián: "Ha sido difícil desde el momento en que me lesioné. Al principio parecía simplemente un golpe y no sabía muy bien lo que era; al final resultó ser un golpe de gravedad y no había un tiempo estimado de recuperación... Al principio fue bastante duro porque vi que la inflamación no bajaba y seguía con el mismo dolor. Por suerte, poco a poco me fui encontrando mejor. La verdad es que el míster Luis Enrique, desde que volví, me dio toda su confianza y la oportunidad en grandes partidos, algo que no es fácil de hacer. Ahora el míster (Luis de la Fuente) también me ha dado la confianza para jugar este Mundial. Puse todo mi esfuerzo para trabajar duro y poder estar hoy aquí."

P: ¿Cómo ves a Lamine, Nico y Víctor de cara al torneo?

Fabián: "Tienen muchas ganas, están deseando volver al equipo con total naturalidad. Son tres jugadores importantísimos para nosotros, van a ser clave para conseguir esto. Van a llegar en las mejores condiciones posibles; no sé si para el primer partido o no, eso ya dependerá exclusivamente del míster y de las sensaciones de ellos. Lo importante es que van a estar con nosotros con normalidad y tenemos muchas ganas de trabajar con ellos sobre el campo."

P: ¿Te da un extra de confianza el llegar aquí habiendo ganado dos Champions consecutivas?

Fabián: "Bueno, no pienso exactamente así, pero sí que vengo con muchas ganas y muy feliz de volver a ganar una Champions. Sé lo difícil que es conseguir una, así que imagínate dos seguidas... La verdad es que ha sido un año muy importante para nuestro club, un hito histórico conseguir dos consecutivas, que además son las únicas dos de la historia del PSG. También me alegro mucho por el míster, que ha implantado una idea de juego increíble. Estoy contento de llegar a la selección con otra Champions, y ahora vamos a intentar conseguir ese Mundial que tanto deseamos."

P: Siendo el único de la plantilla con dos Champions en el palmarés, ¿les vacilas un poco a tus compañeros?

Fabián: "(Risas) Cuando llegué a la concentración, sí que había alguna que otra broma. Me vacilaban un poco, me decían que no me viniese arriba... Pero nada, son solo bromas. Hay jugadores aún muy jóvenes en este equipo; yo a su edad no tenía ningún título en mi palmarés y ahora, por fortuna y gracias a Dios, tengo dos Champions y dos títulos más. Estoy seguro de que les queda una carrera muy larga por delante y que ganarán una, dos o muchas más. Solo hace falta paciencia, porque todos ellos son grandísimos jugadores."

P: ¿Cómo lleváis dentro del grupo el papel de favoritos que os da la prensa y la afición?

Fabián: "Creo que no pensamos mucho en eso. Si nos dan como favoritos, es porque venimos de una época muy buena, tenemos un gran equipo, buenos jugadores y un gran entrenador. Pero nosotros no tenemos en mente ese papel de favoritos. Lo que sí tenemos dentro es la ilusión de hacer un gran torneo y llegar lo más lejos posible, porque todos hemos soñado con traer a casa una segunda estrella."

*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Santi S. Segura