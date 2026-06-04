El regreso de Balaton Park: Bezzecchi y Martín defienden en Hungría su trono ante el contraataque de Márquez y Bagnaia

La MotoGP vuelve tras una semana y lo hace para el GP de Hungría, celebrado en la pista de Balaton Park, muy cerca de Budapest. El trazado, marcado por sus 4,075 metros en los que cuenta con 17 curvas a la izquierda, celebra su segunda carrera en la historia tras la del año pasado que ganó Marc Márquez.

Marco Bezzecchillega como principal protagonista del momento tras subir al podio el último fin de semana en Mugello por encima de Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Los dos pilotos de Aprilia aterrizan en Hungría como líderes, con el piloto italiano teniendo una ventaja de 17 puntos sobre su compañero. Cabe recordar que Johann Zarco y Álex Márquez serán bajas para esta cita, con la sorpresa de que el español Iker Lecuona, el segundo clasificado del Mundial de SBK, sustituirá a Márquez.

Bezzecchi y Martín ante su auténtica reválida El GP de Hungría medirá si el extraordinario rendimiento mostrado por las RS-GP de Aprilia en Italia puede mantenerse en Balaton Park, un trazado con características muy diferentes donde el año pasado Bezzecchi terminó tercero y Martín fue cuarto. Ducati llega lista para el asalto: Marc Márquez, en franca mejoría tras la lesión sufrida semanas atrás, tiene aquí un escenario idóneo por su predominio de curvas hacia la izquierda, un factor que encaja históricamente bien con su estilo de pilotaje.