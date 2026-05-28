Etapa 18 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Fai della Paganella a Pieve di Soigo

Este jueves 28 de mayo se disputa la etapa 18 del Giro de Italia 2026, de 171 kilómetros entre Fai della Paganella a Pieve di Soigo y un perfil mayoritariamente llano en una de las últimas oportunidades para una llegada masiva donde los sprinters apuren sus opciones de victoria.

Tras la victoria del corredor danés Michael Valgren (EF Education) en la 17ª etapa del Giro de Italia 2026, el pelotón afronta una nueva jornada de transición para Jonas Vingegaard (Visma) en su objetivo de llegar a Roma vestido con la maglia rosa de líder.

En la clasificación general, el danés es primero con más de cuatro minutos de ventaja sobre el austriaco Felix Gall y el neerlandés Thymen Arensman mientras el neozelandés Jai Hindley y el portugués Alfonso Eulálio tienen una desventaja en torno a los cinco minutos.

El primer corredor español clasificado es David de la Cruz, decimotercero a 10 50" de la cabeza mientras Igor Arrieta es decimonoveno con casi media hora de desventaja sobre Vingegaard.

El perfil de la etapa es claramente ondulado de principio a fin, concetando el valle del Adigio con el del Brenta, y la subida de Civezzano, para luego continuar con un recorrido rompepiernas, pero predominantemente en descenso hasta Primolano. Se afronta después la breve subida de las Scale di Primolano para entrar en el valle del Piave y, después de Valdobbiadene, superar las breves subidas de Combai, Tarzo y Ca’ del Poggio, a 9 kilómetros de la meta antes de la llegada a Pieve di Soligo.

Los últimos kilómetros son todos en un ligero descenso, con dos curvas en el último kilómetro, de las cuales la última da paso a una recta de llegada de 300 metros en ligera subida donde se disputará la victoria final.