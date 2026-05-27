Etapa 17 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Casanno d'Adda a Andalo

Este miércoles 27 de mayo se disputa la etapa 17 del Giro de Italia 2026, de 202 kilómetros de recorrido entre Casanno d'Adda y Andalo, con tres puertos de montaña de tercera categoría y un final de etapa en un prolongado perfil ascendente que promete una espectacular lucha por la victoria del día.

La cuarta victoria de Jonas Vingegaard ayer martes en la ascensión a Carì acerca el triunfo final del danés en su primera participación en el Giro, donde tan solo tiene que controlar la carrera para llegar de rosa a Roma el próximo domingo.

El corredor danés tiene delante el aliciente de igualar las seis victoria de Tadej Pogacar en el Giro cuando el esloveno logró la gesta en su primera participación en el año 2023 donde acabó ganando la carrera.

La segunda etapa de la semana tiene un perfil sinuoso sin dificultades particularmente exigentes. Tras la aproximación llana al lago de Iseo con el pertiente paso por la ciudad, el pelotón afronta dos subidas: el Passo dei Tre Termini y la Cocca di Lodrino, ambas de tercera categoría

Después, la carrera se adentra en el valle del Chiese, siempre en ligera y constante subida, para después de Tione di Trento, afrontar una carretera muy virada, con calzada estrecha hasta San Lorenzo Dorsino, donde comenzará una subida rumbo a Molveno y después a Andalo, donde arrancará la fase final.

Los últimos 11 kilómetros están divididos claramente en dos partes. Tras la ascensión a Andalo-Lever se recorre un descenso rápido, por una carretera ancha y varias zonas muy empinadas. Los siguientes 6 kilómetros son en subida, primero suave y luego pronunciada para coronar a 1,5 km de la meta. Viene después un falso llano en descenso y una recta final sobre llano.