Gran Premio de Canadá, en directo la carrera de F1 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera larga del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputa este domingo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 22:00 horas peninsulares.

La previa

El trazado de Montreal es, por definición, un circuito de "stop-and-go" que pone a prueba tanto la velocidad punta como la potencia de los frenos. Inaugurado para la Fórmula 1 en 1978 con una victoria inaugural del héroe local Gilles Villeneuve, quien da nombre a la pista, este circuito semiurbano es famoso por sus muros implacables, destacando especialmente el "Muro de los campeones" a la salida de la última chicane. Con una longitud de 4,361 kilómetros, el circuito ha sido testigo de hitos inolvidables, como el único triunfo de Robert Kubica en 2008 o la primera victoria de Daniel Ricciardo en 2014. Históricamente, Lewis Hamilton y Michael Schumacher comparten el récord de victorias con siete cada uno, demostrando que solo los más grandes logran dominar sus chicanes rápidas y sus largas rectas. La cercanía de las protecciones y las escasas escapatorias garantizan que cualquier mínimo descuido en la carrera al sprint pueda terminar en el abandono, alterando por completo las aspiraciones de los favoritos al título.