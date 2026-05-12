Rafa Jódar accede a cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras derrotar a Learner Tien

Rafa Jódar continúa su ascenso en el cuadro del Masters 1000 de Roma. Este martes el madrileño ha despachado al estadounidense Learner Tien por 6-1 y 6-4. Es la tercera victoria del español en el Foro Itálico y ahora tendrá que subir el nivel en cuartos de final, donde podría enfrentarse al alemán Alexander Zverev, tercero de la ATP.

Para eso, el segundo cabeza de serie del torneo tiene que vencer antes al italiano Darderi, 18º favorito. Por su parte, Jódar ha superado a un rival que en el cuadro de Roma estaba por delante como cabeza de serie número 19, siendo el español el 32º.

Pero eso no ha intimidado al madrileño, en trayectoria ascendente desde que ha accedido al cuadro principal de los Masters 1000. Al estadounidense Tien ya le derrotó en las pasadas NextGen Finals, en la fase de 'round robin'.

De esta forma, Jódar suma tres victorias en el Foro Itálico. El número 34 del mundo, de 19 años, empezó ganando en primera ronda al portugués Nuno Borges y después, al italiano Matteo Arnaldi, en un partido jugado en la pista central.