Arthur Fils, el chico de moda del tenis francés que aspira a ganar a Sinner en Madrid y quién sabe si en París
- Ganador del Trofeo Conde de Godó este año, Fils ya fue una de las revelaciones sobre tierra batida en 2025
- Jannick Sinner - Arthur Fils, semifinal del Mutua Madrid Open, desde las 16h en Teledeporte y RTVE Play
Si en cuartos de final Jannik Sinner eliminó a Rafa Jódar, el ídolo local español en esta edición del Mutua Madrid Open tras la baja de Carlos Alcaraz, ahora en semifinales al actual nº1 del mundo le espera el tenista de moda en Francia: Arthur Fils
Tras su triunfo en el Trofeo Conde Godó a principios de este mes, la trayectoria de Fils hasta las semifinales del Open de Madrid demuestra que se ha recuperado por completo de una lesión de espalda que le dejó KO gran parte de la pasada temporada y está listo para dejar huella no solo en Madrid sino también en Roland Garros.
Allí le espera uno de los grandes retos del deporte de su país: convertirse en el primer francés en ganar un Grand Slam desde 1983, cuando llegó el triunfo de Yannick Noah.
Este viernes le toca otro desafío no menor, ganar a Jannik Sinner: «No he perdido ningún partido en tierra batida. Él lleva mucho tiempo sin perder ningún partido en tierra batida ni en pista dura. Va a ser un partido muy bueno», afirmó Fils en la previa del encuentro
De vuelta tras su grave lesión
Después de ser una de las revelaciones sobre tierra batida en 2025, una fractura por estrés en la zona lumbar que sufrió en Roland Garros el año pasado prácticamente acabó con el resto de la temporada de Fils y un precipitado regreso en Toronto en agosto resultó ser prematuro y le obligó a someterse a otro largo periodo de rehabilitación.
Desde su definitiva vuelta en febrero, Fils ha llegado lejos en Doha, Indian Wells y Miami antes de ganar en Barcelona, donde derrotó a Andrey Rublev en la final para lograr su primer título desde su regreso.
Ya en plena cuenta atrás para Roland Garros, que empieza el 24 de mayo, el jugador de 21 años se mantiene ajeno a la expectación a su alrededor: «Ni siquiera miro esas cosas. Porque si empiezas a hacerlo, la cabeza te va dando vueltas por todas partes», declaró Fils a los periodistas tras su triunfo en cuartos de final ante Jiri Lehecka por 6-3 y 6-4. «Intento mantener la concentración. Todavía tengo que jugar aquí en Madrid, y tengo que jugar en Roma, luego más preparación y luego ya sí Roland Garros. Así aún queda mucho tiempo", concluyó.