Arthur Fils, el chico de moda del tenis francés que aspira a ganar a Sinner en Madrid y quién sabe si en París

Si en cuartos de final Jannik Sinner eliminó a Rafa Jódar, el ídolo local español en esta edición del Mutua Madrid Open tras la baja de Carlos Alcaraz, ahora en semifinales al actual nº1 del mundo le espera el tenista de moda en Francia: Arthur Fils

Tras su triunfo en el Trofeo Conde Godó a principios de este mes, la trayectoria de Fils hasta las semifinales del Open de Madrid demuestra que se ha recuperado por completo de una lesión de espalda que le dejó KO gran parte de la pasada temporada y está listo para dejar huella no solo en Madrid sino también en Roland Garros.

Allí le espera uno de los grandes retos del deporte de su país: convertirse en el primer francés en ganar un Grand Slam desde 1983, cuando llegó el triunfo de Yannick Noah.

Este viernes le toca otro desafío no menor, ganar a Jannik Sinner: «No he perdido ningún partido en tierra batida. Él lleva mucho tiempo sin perder ningún partido en tierra batida ni en pista dura. Va a ser un partido muy bueno», afirmó Fils en la previa del encuentro