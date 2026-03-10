Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 4 de la París - Niza: Bourges - Uchon

La cuarta etapa de la París - Niza 2026 se disputa este miércoles entre Bourges y Uchon, una etapa de media montaña y final en alto de 180 kilómetros. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El ciclista español Juan Ayuso defiende los dos segundos de ventaja en la clasificación general sobre el francés Kévin Vauquelin tras la contrarreloj por equipos disputada este martes donde INEOS Grenadiers se llevó la victoria por delante de Lidl-Trek.

Etapa 4 de la París Niza 2026: perfil y recorrido Después de la contrarreloj por equipos, la criba en la general continúa con una jornada de media montaña en la región de Morvan. Los primeros 110 km son prácticamente llanos. Toda la dificultad se concentra en los últimos 70 km. Es aquí donde la carrera se rompe con tres subidas que funcionarán como un desgaste encadenado. La Côte de la Croix des Cerisiers, 6,2 km al 4,3%, considerada de tercera categoría. En el km 164,7 se inicia la ascensión a la Côte de la Croix de la Libération, que son 4,6 km al 5,3% y aumenta a segunda categoría. A pesar de la media, en algunos puntos de la subida tiene pendientes del 12%. Y, finalmente, la subida a Uchon, de primera categoría, una ascensión final de 8 km al 4,5%, aunque alternando bajadas con rampas que se endurecen hasta el 16%, sobre todo en su tramo final. Es la primera vez que la 'Carrera del Sol' tiene un final en la llamada 'Perla del Morvan'. En el Tour de Francia de 2021 se subió durante el transcurso de la etapa 7, con victoria para Matej Mohoric.