Etapa 3 de la París - Niza 2026, en directo hoy: contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros

La tercera etapa de la París - Niza 2026 se disputa este martes con una contrarreloj por equipos entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire de 23,5 kilómetros. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

Tras la victoria al sprint de Max Kanter en la segunda etapa, y la lucha por las bonificaciones en el último sprint especial, el estadounidense Luke Lamperti (Education First) llega líder a la crono con el mismo tiempo que el belga Vito Braet (Lotto Intermarche).

Llega la hora de los favoritos en la 'Carrera del Sol' en la contrarreloj por equipos de la tercera jornada, una contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros que tiene este año la novedad de que el tiempo de la etapa lo marca el primer corredor en entrar en la meta, no como hasta ahora, el cuarto o quinto.

Son 23 km son en su mayoría con un perfil llano, y dos subidas de apenas el 3% y el 4% de desnivel, con la segunda de ellas marcando el punto de mayor altitud de la etapa (261 metros) en Saint-Andelain, que hace que los últimos cinco kilómetros sean en descenso hasta Pouilly-sur-Loire (170 metros). Por lo tanto, los primeros 18 km son una prueba de potencia para el engranaje de los equipos, mientras los 7 finales, serán un improvisado lanzamiento para el ciclista más rápido del equipo en su intento de hacer el mejor tiempo en la línea de meta.

El perfil parece diseñado a la medida del danés Jonas Vingegaard, que tiene en sus compañeros de Visma, el trampolín ideal para una aceleración final que le permita luchar por ser el más rápido. También cuentan con opciones los equipos UAE, Lidl-Trek e Ineos, con Brandon McNulty, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, respectivamente, como alternativas en la lucha por la victoria final.

La fuerza del viento, sobre todo el que pueda soplar de costado en el Valle del Loira, será un aspecto clave en el devenir de la etapa, lo que junto al firme rugoso de las carreteras de la zona que añade resistencia a la rodadura, será determinante para conocer los tiempos finales.

