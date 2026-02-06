La madrileña pista de Gallur se conjura para el intento de récord del mundo de Mohamed Attaoui en los 1.000 metros

Seis años después del récord del mundo de la venezolana Yulimar Rojas en el triple salto (15.29), y cinco después de la histórica plusmarca del estadounidense Grant Holloway en los 60 metros vallas, la pista madrileña de Gallur alberga este vierne un nuevo asalto de calibre mundial con el intento del español Mohamed Attaoui al récord del mundo bajo techo de 1.000 metros que posee Ayanleh Souleiman con 2:14.20, en Estocolmo 2016.

Mohamed Attaoui es el foco principal del World Indoor Gold Tour en Madrid, que vuelve a reunir a grandes estrellas del atletismo internacional como el lanzador de peso jamaicano Rajindra Campbell, la mediofondista italiana Nadia Battocletti y la española Marta García.

El mediofondista cántabro, que ya posee la plusmarca nacional al aire libre con 2:12.25, atacará la marca de la distancia en una carrera donde estarán los españoles Mariano García y Adrián Ben, además del que fuera subcampeón continental en 2021, el polaco Mateusz Borkowski, y el inglés Ethan Hussey, subcampeón de Europa sub23 y bronce mundial sub20.

Attaoui quiere unirse al selecto grupo de cinco atletas españoles que batieron en alguna ocasión un récord del mundo bajo techo: los de lanzamiento de martillo de Lucinda Moles (17.03), Aurora Villa (18.58) y Margarita Moles (22.85), todas en el principio de los años treinta; el de 1,500 metros de José Luis González en 1986 (3:36.03) y el de 600 metros (1:17.2) de Colomán Trabado en 1982.

