La madrileña pista de Gallur se conjura para el intento de récord del mundo de Mohamed Attaoui en los 1.000 metros
- El mediofondista es el gran foco en una cita con atletas españoles e internacionales de primer nivel
- En directo: World Indoor Gold Tour de Madrid, este viernes a las 18:55 horas en RTVE Play
Seis años después del récord del mundo de la venezolana Yulimar Rojas en el triple salto (15.29), y cinco después de la histórica plusmarca del estadounidense Grant Holloway en los 60 metros vallas, la pista madrileña de Gallur alberga este vierne un nuevo asalto de calibre mundial con el intento del español Mohamed Attaoui al récord del mundo bajo techo de 1.000 metros que posee Ayanleh Souleiman con 2:14.20, en Estocolmo 2016.
Mohamed Attaoui es el foco principal del World Indoor Gold Tour en Madrid, que vuelve a reunir a grandes estrellas del atletismo internacional como el lanzador de peso jamaicano Rajindra Campbell, la mediofondista italiana Nadia Battocletti y la española Marta García.
El mediofondista cántabro, que ya posee la plusmarca nacional al aire libre con 2:12.25, atacará la marca de la distancia en una carrera donde estarán los españoles Mariano García y Adrián Ben, además del que fuera subcampeón continental en 2021, el polaco Mateusz Borkowski, y el inglés Ethan Hussey, subcampeón de Europa sub23 y bronce mundial sub20.
Attaoui quiere unirse al selecto grupo de cinco atletas españoles que batieron en alguna ocasión un récord del mundo bajo techo: los de lanzamiento de martillo de Lucinda Moles (17.03), Aurora Villa (18.58) y Margarita Moles (22.85), todas en el principio de los años treinta; el de 1,500 metros de José Luis González en 1986 (3:36.03) y el de 600 metros (1:17.2) de Colomán Trabado en 1982.
Representación española de primera línea
Otra de las pruebas estelares del mitin serán los 60 metros vallas, donde el español Quique Llopis y el italiano Lorenzo Simonelli, vigentes campeón y subcampeón de Europa al aire libre, y el francés Wilhem Belocian, actual subcampeón europeo y mundial, prometen emociones fuertes.
En los 400 de mujeres se vivirá un espectacular duelo entre la neerlandesa Lieke Klaver y la española Paula Sevilla, campeona y bronce continental el año pasado en Apeldoorn, respectivamente, en una prueba donde estarán otras dos relevistas de las ‘Golden Bubbles’: Blanca Hervás y Daniela Fra.
La medallista olímpica y mundial, la italiana Nadia Battocletti, cambia los 5.000 metros por los 1.500 metros para afinar su puesta a punto de cara al próximo Mundial bajo techo, carrera donde Marta García querrá brillar ante su público con permiso de las etíopes Birke Haylom y Saron Berhe y la portuguesa Patricia Silva, bronce mundial en 800.
Otra prueba con presencia española es el salto de altura femenino, donde Aitana Alonso y Una Stancev se medirán, entre otras, ante la polaca Maria Zodzik, subcampeona del mundo en 2025 y única de las inscritas que ha superado los dos metros en alguna ocasión.
El mitin se completa con el salto de longitud femenino, con la participación de la española Fátima Diame, en un concurso que se intuye muy igualado, con nueve participantes que han saltado por encima de 6.65 metros, y la portuguesa Agate Sousa, un escalón por encima al ser la única que ha superado los siete metros (7.03).