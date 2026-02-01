Dinamarca - Alemania, en directo en vídeo la final del Europeo de balonmano

Las selecciones nacionales de Dinamarca y Alemania disputan este domingo 1 de febrero en el pabellón Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) la final del Europeo masculino de balonmano, donde los germanos buscan el oro diez años después y los nórdicos añadir la corona europea a sus recientes títulos en el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos.

El encuentro por la medalla de oro que será la repetición de última final olímpica, en la que los daneses no dieron ni la más mínima opción al conjunto germano que volvió a caer ante los nórdicos el pasado lunes (26-31) en el choque que ambos conjuntos disputaron en la segunda fase de este Europeo.

La contundente victoria de Dinamarca (39-26) sobre Alemania en la final de los Juegos Olímpicos que se celebraron en París en el verano de 2024 es el precedente más cercano entre ambos equipos que pelean por el oro continental.

Los daneses confirman su gran presente con este título en la capital francesa: es el tercer podio seguido junto a la plata en Tokio 2020, además del vigente tricampeonato en los Mundiales 2019, 2021 y 2023.

Dinamarca tiene la oportunidad de convertirse en el segundo equipo masculino, después de Francia en 2010, en poseer todos los títulos principales (Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial y Eurocopa EHF) al mismo tiempo.

Ambos equipos llegan a la final tras vencer en sus respectivas semifinales por idéntico resultado: 31:28; Dinamarca contra Islandia y Alemania contra Croacia.

Dinamarca perdió sus dos últimas finales de la EHF EURO, en 2014 en Herning y en 2024 en Colonia, ambas contra Francia; el equipo escandinavo juega su quinta final de la EHF EURO.

Alemania no ha ganado ningún partido oficial contra Dinamarca desde 2016, perdiendo siete seguidos, incluido el resultado de 31:26 en la ronda principal de esta EHF EURO.

La única derrota de Dinamarca en este torneo final fue el resultado de 31:29 contra Portugal en la ronda preliminar.

La selección danesa tiene hasta diez jugadores juegan en clubes alemanes, incluidos cinco del SG Flensburg-Handewitt; por otro lado, Juri Knorr juega en el equipo danés Aalborg Håndbold y es el único alemán que no juega en un club alemán.

Dinamarca puede convertirse en el segundo anfitrión en la historia de la Eurocopa masculina EHF en ganar el oro, después de Suecia en 2002, casualmente, venciendo a Alemania en la final.

El jugador danés Mathias Gidsel aspira este domingo ante su público a convertirse en el máximo goleador de un Europeo de balonmano si anota cinco tantos en la final y supera a Sander Sagosen, quien anotó 65 en el año 2020.