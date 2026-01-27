Los números uno del mundo lideran la Hexagon Cup, antesala de una nueva temporada en la Premier Padel

La Caja Mágica de Madrid será escenario, a partir de este miércoles, de la tercera edición de la Hexagon Cup, una competición por equipos que sirve de antesala de la temporada del circuito de Premier Padel, el más importante de este deporte y que reúne a los mejores jugadores del mundo tanto en categoría masculina como femenina.

La particularidad del evento es que los equipos son propiedad de celebridades y deportistas de renombre, como la Academia Rafa Nadal o Andy Murray, el exfutbolista argentino 'Kun' Agüero, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, el piloto francés de automovilismo Pierre Gasly o la actriz estadounidense Eva Longoria.

El torneo de exhibición, aunque con carácter oficial, tiene como novedad que pasa a estar avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), aunque no otorga puntos para el ránking mundial.