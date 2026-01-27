Los números uno del mundo lideran la Hexagon Cup, antesala de una nueva temporada en la Premier Padel
- Equipos apadrinados por celebridades como Rafa Nadal o Robert Lewandowski se exhiben en La Caja Mágica
- En directo: Hexagon Cup de pádel, del 28 de enero al 1 de febrero en Teledeporte y RTVE Play
La Caja Mágica de Madrid será escenario, a partir de este miércoles, de la tercera edición de la Hexagon Cup, una competición por equipos que sirve de antesala de la temporada del circuito de Premier Padel, el más importante de este deporte y que reúne a los mejores jugadores del mundo tanto en categoría masculina como femenina.
La particularidad del evento es que los equipos son propiedad de celebridades y deportistas de renombre, como la Academia Rafa Nadal o Andy Murray, el exfutbolista argentino 'Kun' Agüero, el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, el piloto francés de automovilismo Pierre Gasly o la actriz estadounidense Eva Longoria.
El torneo de exhibición, aunque con carácter oficial, tiene como novedad que pasa a estar avalado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), aunque no otorga puntos para el ránking mundial.
Los números uno intercambian sus parejas
Los ocho equipos tienen categoría masculina, femenina y de promesas (Next Gen), que compiten en formato liguilla durante cuatro jornadas y los dos que sumen más puntos, se enfrentarán en las finales del domingo, 1 de febrero.
Otro aspecto llamativo del evento es que las parejas no son las habituales del circuito de Premier Padel, sino que están intercambiadas.
Los números uno del mundo, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello jugarán con los españoles Jon Sanz y Coki Nieto, respectivamente, mientras que las líderes del ránking femenino, la española Gemma Triay y la argentina Delfi Brea harán tándem con las españolas Marta Ortega y Martina Calvo.
La Hexagon Cup sirve de prólogo de la temporada de Premier Padel, que comenzará el 9 de febrero en Riad.