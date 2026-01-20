Flick, sobre la salida de Ter Stegen hacia Girona: "Ojalá le veamos en la Copa del Mundo con su selección"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha explicado en rueda de prensa la "alta exigencia" del partido de la jornada 7 de la Champions League ante el Slavia de Praga y se enfoca en ganar los seis puntos que restan para poder clasificarse entre los ocho primeros.

Sobre Ter Stegen, cree que su salida hacia el Girona es la "mejor decisión" para el guardameta tras elogiar su "calidad" y trayectoria en el equipo azulgrana y ha confirmado que Raphinha está listo para disputar el encuentro, al igual que Lamine Yamal.

El germano ha explicado la decisión de viajar un día antes del encuentro a diferencia del encuentro ante el Chelsea y ha señalado que ha sido necesario para adaptarse al frío y poder ofrecer la mejor versión de su equipo tras la derrota ante la Real Sociedad, algo que le molesta especialmente por el gran juego que realizó el equipo en el Reale Arena.

Flick avisó de la dificultad del duelo ante el Slavia Praga, un rival que espera intenso desde el primer minuto y al que vinculó también las condiciones ambientales. "Es un equipo que siempre quiere atacar a un gran nivel, con transiciones rápidas y marcajes hombre a hombre", apuntó.

Defendió, por otro lado, el momento del equipo pese a la derrota del domingo en Anoeta, que consideró más un accidente que un retroceso. "Estoy decepcionado por el resultado, pero prefiero perder así que no con un mal rendimiento. Esto nos da más confianza para creer en lo que hacemos, aunque tenemos que ser más resolutivos de cara a puerta", señaló.

En clave de grupo, Flick destacó la progresión general de la plantilla y el potencial de los jóvenes. "Tenemos mucho potencial y tenemos que seguir trabajando. En cada partido intentamos mejorar cosas y todos tienen capacidad para alcanzar su mejor nivel", afirmó, antes de elogiar a Roony Bardghji.

"Los partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien. No es fácil para él jugar en esta posición porque está Lamine, pero en los entrenamientos ha mostrado un muy buen nivel", apuntó sobre el sueco, que podría jugar en Praga por la sanción del '10'.

Por último, el técnico tranquilizó sobre el estado físico de varios jugadores importantes. "Pedri está bien, me lo dijo justo después del partido y también ayer. Es un jugador fantástico. Frenkie está a un grandísimo nivel", comentó, antes de confirmar la disponibilidad de Raphinha. "Ayer entrenó y hoy tendrá una nueva oportunidad", concluyó.