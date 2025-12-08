Flick: "No miramos al Madrid, estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo"
- El entrenador del FC Barcelona resta importancia a la ventaja sobre el Madrid en Liga
- Confirma que Ter Stegen podría recibir el alta, pero confirma a Joan García: "Es el número uno"
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no está pendiente del Real Madrid, al que aventaja ya cuatro puntos en Liga, tras su derrota de este domingo contra el Celta: "Nos miramos a nosotros, no miramos al Madrid, no queremos hablar de ellos".
El técnico culé, en la previa del partido de Champions contra el Eintracht de Fráncfort, ha restado importancia a la ventaja sobre su máximo rival: "Estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo". Además, reconoció que este fin de semana tampoco vio el partido de los blancos: "Lo mismo que la semana pasada, estaba durmiendo y me enteré por Whatsapp. No me centro en esto, pierdes demasiada energía y quiero centrarme en mi equipo".
Centrado en el choque de Champions de este martes contra el Eintracht, el entrenador germano confirmó que Ter Stegen podría recibir el alta médica mañana, pero no dudó sobre la elección de su portero titular: "Está claro, Joan García es el número uno".
"Tenemos mucho potencial de mejora"
Con el equipo en pleno crecimiento, Flick todavía ve mucho margen de mejora en su equipo: "Siempre hay un progreso posible. No hay mucho tiempo para entrenar, pero lo que puedo ver es que los jugadores intentan demostrarlo en el campo. Estoy contento con la calidad que tenemos, pero siempre queremos mejorar. Tenemos mucho potencial de mejora".
En cuanto a su rival de este martes, Flick espera a un equipo "bueno, joven, rápido e intenso" y avisa de que les pueden hacer "mucho daño", pese a que "sus últimos partidos no han sido buenos". El equipo alemán llegará al Camp Nou tras encajar un doloroso 6-0 contra el Leipzig en Bundesliga.
En cuanto a sus jugadores, Flick ha elogiado a Cubarsí: "Es su tercera temporada, pero contra el Betis hizo 87 pases y el 100% de acierto. Fue el primer jugador de la historia de la Liga que lo consigue". También tuvo buenas palabras para Gerard Martín: "A veces, está bien tener jugadores en el equipo que les guste trabajar. Por su mentalidad, siempre intenta demostrar lo mejor para el equipo. Su sueño de jugar en el Barça se ha hecho realidad, tiene confianza, cree en lo que puede hacer. Es fantástico. En su posición, poder jugar con la pierna izquierda, nos permite tener más opciones".