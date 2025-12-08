Flick: "No miramos al Madrid, estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que no está pendiente del Real Madrid, al que aventaja ya cuatro puntos en Liga, tras su derrota de este domingo contra el Celta: "Nos miramos a nosotros, no miramos al Madrid, no queremos hablar de ellos".

El técnico culé, en la previa del partido de Champions contra el Eintracht de Fráncfort, ha restado importancia a la ventaja sobre su máximo rival: "Estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo". Además, reconoció que este fin de semana tampoco vio el partido de los blancos: "Lo mismo que la semana pasada, estaba durmiendo y me enteré por Whatsapp. No me centro en esto, pierdes demasiada energía y quiero centrarme en mi equipo".

Centrado en el choque de Champions de este martes contra el Eintracht, el entrenador germano confirmó que Ter Stegen podría recibir el alta médica mañana, pero no dudó sobre la elección de su portero titular: "Está claro, Joan García es el número uno".