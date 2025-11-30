España quiere cumplir el pronóstico ante Marruecos y seguir la fiesta en el primer mundial femenino de fútbol sala

La selección española de fútbol sala femenino busca este lunes las semifinales del Mundial de Filipinas ante Marruecos (13.30 horas) en un partido en el que parte como favorita debido a los antecedentes anteriores en amistosos y por la regularidad exhibida en la primera fase con victorias ante Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (7-0).

España es tricampeona de Europa y una de las favoritas a conquistar el título junto a Brasil, Portugal y Argentina.

El combinado dirigido por Clàudia Pons afronta el duelo con la confianza que le otorgan tanto su rendimiento en el torneo como el amplio dominio que ha mostrado históricamente ante su rival. España llega a los cuartos con pleno de triunfos, un ataque eficaz y una defensa que apenas ha concedido oportunidades.

La superioridad vista en la fase de grupos refuerza su papel de candidata, aunque el cuerpo técnico insiste en la necesidad de mantener la concentración ante un Marruecos que llega con impulso tras sellar su clasificación en el último encuentro.

Marruecos, una sorpresa en cuartos La selección marroquí accedió a cuartos como segunda del grupo A tras vencer por 1-0 a Polonia en un duelo directo por la supervivencia. Un gol de Jasmine Demraoui en la segunda parte dio la victoria a las campeonas de África, obligadas a sumar los tres puntos después de haber comenzado el campeonato con una dura derrota ante Argentina (6-0) y un ajustado triunfo frente a Filipinas (3-2). Marruecos, además, fue el último rival de España antes del Mundial y en los dos amistosos disputados en Toledo, la selección española se impuso por 8-1 y 6-1, prolongando una racha de enfrentamientos claramente favorables. Meses antes, en agosto, ambos equipos habían medido fuerzas en Rabat, con doble triunfo español por 0-5 y 1-5. En total, seis duelos y seis victorias españolas, con un balance de 40 goles a favor y solo cuatro en contra. Aun así, el vestuario mantiene un enfoque prudente. España sabe que un Mundial siempre puede presentar escenarios inesperados y que Marruecos, sin presión y con la motivación de superar su techo histórico, puede resultar un rival incómodo en un partido de eliminación directa. Las vigentes campeonas de Europa buscarán imponer desde el inicio su ritmo, su capacidad para dominar la posesión y su talento ofensivo para acceder a unas semifinales donde podrían medirse a uno de los grandes favoritos del torneo