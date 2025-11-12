Sinner se impone a un rocoso Zverev y se clasifica para las ATP Finals
- Ante su público, el italiano solventa la situación con un 6-4 y 6-3 y se clasifica matemáticamente
- El canadiense Félix Auger-Aliassime remonta a Ben Shelton (4-6, 7-6(7), 7-5) y sigue con vida
Jannik Sinner no ha dado opción a Alexander Zverev en su segundo partido en las ATP Finals, que se están disputando en Turín. Ante su público, el transalpino se ha impuesto 6-4 y 6-3, por lo que ha sellado su clasificación para las semifinales.
Dos bolas de 'break' salvó el italiano en el primer juego del primer set. Otras tres en el tercero del segundo envite. Y otras dos más a lo largo de la segunda manga. Siete en total. Zverev tuvo sus oportunidades para doblegar al ídolo en Turín. Pero Sinner está a otro nivel. No siente la presión. Se siente cómodo navegando en ella.
Se ha convertido, además, en el verdugo más habitual de 'Sascha'. Las tres últimas derrotas del alemán, ante un Sinner que ya le gana el cara a cara con un 6-4. El de San Cándido ganó los cinco últimos enfrentamientos entre ambos.
Entre quejas por un saque directo que aparentemente tocó la red y no se señaló y el tintineo de uno de los fondos de publicidad, a Zverev se le fue el partido en poco más de hora y media. Su buen hacer en el primer set quedó totalmente opacado en el segundo envite, donde Sinner emergió con un recital para presentar su candidatura oficial a repetir la corona que se ganó la pasada edición.
Pelea también por el número 1 a final de año. Para ello necesita ganar el torneo como invicto y esperar que el español Carlos Alcaraz no gane ni el último partido de la fase de grupos ante su compatriota Lorenzo Musetti y que, si accede a las semifinales, no llegue a la final del mismo.
Resistió en el primer set al saque en el inicio. Superó el gran resto del alemán, muy centrado en Turín hasta que, de la nada, como hacen los grandes, Sinner aumentó la velocidad. Ha cambiado cosas el italiano, que se atreve con más dejadas, está más cómodo en un intercambio largo. Y, por supuesto, mantiene la eficacia que le caracteriza.
En cuanto Zverev bajó mínimamente el nivel, en cuanto cometió un par de errores, Sinner no perdonó. No había tenido opción de 'break' en toda la manga. Se generó tres con 5-4 a su favor y encarriló su victoria.
En el segundo ya acabó por desesperar a Zverev. Porque salvó 5 bolas de rotura. Su saque en esos momentos se volvió un cuchillo afilado. Se sustentó en su servicio para evitar el 'break' de Zverev. Y en cuanto tuvo una oportunidad, una sola, volvió a ser clínico. Rompió, puso el 4-2, salvó la última de las 7 bolas de 'break' y, a la primera bola de partido, selló su gran victoria.
Dos partidos, dos victorias, cuatro sets a favor y cero en contra. Sin despeinarse ante Zverev. A semifinales con la esperanza de que Musetti le haga un favor ante Alcaraz para poder mantener sus opciones de optar al número 1. En esa ronda podría medirse precisamente al español, en un partido decisivo para el ránking, una final anticipada en caso de darse.
Sinner: "Quiero ser tácticamente perfecto contra todos"
Sinner ya está en semifinales. Superó a Zverev con autoridad en dos sets y jugará tranquilo ante el estadounidense Ben Shelton, ya eliminado.
"Hay mucho trabajo detrás. Es muy importante la confianza, en el último período he jugado muy bien y me siento bien en los puntos importantes. Queremos ir lo más lejos posible en el sentido de jugar de la manera justa, de ser tácticamente perfecto contra todos", dijo sobre la pista central del Inalpi Arena, ante un público italiano entregado a su ídolo.
"Ha sido un partido muy difícil, he sacado muy bien en los momentos importantes porque he tenido varias bolas de 'break' en contra en el primer y en el segundo set. Nos conocemos bien 'Sascha' y yo. Hemos cambiado un poco los dos. Él ha jugado muy bien desde el fondo. No ha habido tantos puntos largos, igual no hemos dado el nivel que dio ayer Lorenzo...", comentó entre risas, en referencia a la remontada de su compatriota Musetti ante el australiano Álex De Miñaur.
Aliassime remonta a Shelton
El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime se ha impuesto al estadounidense Ben Shelton (4-6, 7-6(7), 7-5), una victoria que le permite llegar al último partido del Grupo Bjorn Borg ante Alexander Zverev con opciones de clasificarse para semifinales.
Félix Auger-Aliassime sigue aspirando a meterse en las semifinales de las ATP Finals, después de remontar en un gran partido a Ben Shelton. El canadiense supo sobreponerse a un primer set irregular, en el que el estadounidense estuvo intratable con el saque, para dar la vuelta al partido gracias a un notable 'tie break' en el segundo y un solitario 'break' en el tercero.
Un partido que estuvo dominado por los servicios y en el que apenas se vieron alternativas al resto. Ambos tenistas estuvieron por encima del 70% de puntos ganados con su saque, aunque quebrarían en dos ocasiones, cada uno, el saque de su rival. Dos de ellas serían clave, la primera para que Shelton se llevara la primera manga, y otra para que Auger-Aliassime cerrara el partido y sellara su victoria.
El duelo arrancó con un Shelton certero en el saque y sólido desde fondo de pista --sólo cinco errores no forzados--. Y ese puntito más de determinación que su rival le sirvió para romper, en su primera oportunidad, el saque de Auger-Aliassime y colocarse con 4-1 de ventaja en el marcador. Sin embargo, las dudas de Shelton cuando servía para cerrar el parcial permitieron al canadiense recuperar el 'break', aunque, de nuevo, con 5-4 a su favor, volvería a romper para cerrar el set.
La segunda rotura y la perdida de la primera manga hicieron daño a nivel mental a Auger-Aliassime, pero su altísimo nivel con el saque --85% de primeros saques-- le permitió mantenerse en el partido a la vez, que recuperaba la confianza en su juego. Y con ambos sin conceder al resto, el segundo set se vio abocado al 'tie break'. Ahí, el de Montreal tomó la delantera desde el principio y, pese a desaprovechar las tres primeras oportunidades, mandaría el partido al tercer parcial.
Un set decisivo que continuó la tónica del anterior, con los servicios dominando. Pero cuando todo parecía estar predestinado a decidirse en una nueva muerte súbita, con 6-5 favorable a Auger-Aliassime y Shelton al saque, llegaría la rotura del canadiense, no sin antes ver como el de Atlanta salvaba a base de saquetazos las dos primeras bolas de partido.
Así, la victoria deja a Félix Auger-Aliassime muy vivo en el torneo, ya que un triunfo ante Alexander Zverev en la última jornada le aseguraría, prácticamente, un puesto en semifinales. Por su parte, Shelton tendrá que esperar el resultado del partido entre Sinner y el alemán de esta noche para saber si mantiene opciones de seguir vivo en el torneo.