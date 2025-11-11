Weir evita la primera derrota del Madrid en Champions con un gol en el 98' al París FC

El único fallo de Chavas le costó muy caro a la portera del París FC. La que iba para MVP del partido acabó errando en el minuto 98, cuando no pudo atajar un disparo de Caroline Weir que puso el 1-1 definitivo en el Alfredo Di Stéfano entre el equipo francés y el Real Madrid.

Las blancas, que dominaron con holgura posesión y, sobre todo, la cuenta de disparos a puerta, habían intentado por todos los medios batir a la francesa Mylene Chavas, especialmente una LInda Caicedo que fue la punta de lanza de un Madrid un tanto espeso.

No fue la brillante futbolista colombiana, sin embargo, la que consiguió lo que ya parecía un imposible en la noche madrileña. El tanto fue obra de una Weir que no perdió la esperanza y evitó la primera derrota del equipo madridista en la presente Champions. Tras sus victorias sobre el Eintracht de Frankfurt y el PSG, el Madrid viajaba a velocidad de crucero por la máxima competición continental, pero chocó contra un serio París FC.