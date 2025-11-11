Weir evita la primera derrota del Madrid en Champions con un gol en el 98' al París FC
- La futbolista escocesa igualó en el último minuto el tanto inicial de Lorena Azzaro el choque (1-1)
- El Madrid suma dos victorias y un empate en la presente Champions
El único fallo de Chavas le costó muy caro a la portera del París FC. La que iba para MVP del partido acabó errando en el minuto 98, cuando no pudo atajar un disparo de Caroline Weir que puso el 1-1 definitivo en el Alfredo Di Stéfano entre el equipo francés y el Real Madrid.
Las blancas, que dominaron con holgura posesión y, sobre todo, la cuenta de disparos a puerta, habían intentado por todos los medios batir a la francesa Mylene Chavas, especialmente una LInda Caicedo que fue la punta de lanza de un Madrid un tanto espeso.
No fue la brillante futbolista colombiana, sin embargo, la que consiguió lo que ya parecía un imposible en la noche madrileña. El tanto fue obra de una Weir que no perdió la esperanza y evitó la primera derrota del equipo madridista en la presente Champions. Tras sus victorias sobre el Eintracht de Frankfurt y el PSG, el Madrid viajaba a velocidad de crucero por la máxima competición continental, pero chocó contra un serio París FC.
Los 50 de Weir
Nada menos que 50 dianas lleva ya Weir con la camiseta blanca, que consiguió horadar una portería sobre la que el equipo blanco bombardeó en la recta final del partido, con disparos de Caicedo, Keukelaar (a la madera), Méndez o la propia Weir.
El combinado francés no pudo conseguir su tercera victoria seguida sobre el Madrid por apenas unos segundos, después de aguantar el tipo en la capital española. Se adelantó el París FC por medio de un penalti al final de la primera parte, materializado por Lorena Azzaro. Pese a las críticas de las jugadoras madridistas, la pena máxima, producida por una falta de Angeldahl sobre Scott, fue señalada y convertida para poner el partido cuesta arriba para las locales.
Empezó ahí mismo la operación remontada del Madrid, que no consiguió completar. Sin embargo, un empate en el 98' sabe a victoria en el Real Madrid, que aumenta a trece su racha de partidos sin conocer la derrota.