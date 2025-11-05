El Villarreal naufraga en Chipre ante el Pafos y se complica su futuro en la Champions League (1-0)

Ficha técnica: 1.- Pafos: Michael; Bruno Felipe, Luckassen, David Luiz, Sema (Pileas, min. 71); Sunjic, Pépé Rodrigues (Jajá, min. 77), Goldar; Orsic (Anderson, min. 77), Domingos Quina (Langa, min. 87) y Dragomir. 0.- Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona (Pedraza, min. 63); Pépé, Gueye, Parejo (Comesaña, min. 63), Moleiro (Solomon, min. 56), Ayoze (Gerard Moreno, min. 63) y Mikautadze (Oluwaseyi, min. 56). Goles: 1-0, min. 46: Luckassen. Árbitro: Sven Jablonski (Alemania). Amonestó a Luckassen por el Pafos y a Renato Veiga, Gueye y al entrenador Marcelino García Toral por el Villarreal. Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Limassol Stadium ante 7.000 espectadores.

El Villarreal ha caído derrotado este miércoles ante el Pafos de Chipre en partido de la cuarta jornada de la Champions League, disputado en Limassol. El equipo español aún no ha conocido la victoria esta temporada en la máxima competición continental, sumando tres derrotas y un empate.

El 'submarino amarillo' celebraba en la previa disputar su partido número 50 en Champions, cifra redonda, como lo es a partir de este miércoles la de derrotas con 20. Suma a estas últimas 14 victorias y 16 empates. Con el resultado de esta cuarta jornada, el cuadro de Marcelino García Toral cae a la posición 32, fuera de las que dan acceso a las eliminatorias a las que accede temporalmente el Pafos (19º) con cinco puntos.

El modesto conjunto de Chipre, que entrena el español Juan Carlos Carcedo, se ha impuesto con un gol de Derrick Luckasson al poco de iniciarse la segunda parte en un estadio prestado para la Champions, ya que tienen que desplazarse de Pafos a Limassol al no tener su Stelios Kyriakides la homologación necesaria con sus 9.394 asientos de aforo.

De poco le han servido al Villarreal los 18 disparos, aunque sólo cinco han ido entre los tres palos, ni el 56 por ciento de posesión. El Pafos ha sacado petróleo de su fortaleza defensiva y su acierto: cinco tiros en total, dos a puerta y uno ha acabado en gol. Igualmente ha sido efectivo a balón parado, con dos saques de esquina y uno con premio.

Los pupilos de Marcelino tuvieron sus mejores ocasiones en el inicio del partido, sobre todo dos claras de Giorgi Mikautadze y Pape Gueye, pero con el paso de los minutos su juego se fue atascando. Al descanso se llegó con empate a cero y en la reanudación llegó la jugada maldita de córner para los españoles.