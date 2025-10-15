Dani Arce se cuelga el bronce europeo de Múnich tras la sanción definitiva a Ahmed Abdelwahed

El atleta español Dani Arce es oficialmente medalla de bronce de los 3.000 metros obstáculos en el Europeo de Múnich 2022 tras confirmar el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción por dopaje del italiano Ahmed Abdelwahed, suspendido desde 2023 debido a un positivo por Meldonium.

Así lo ha publicado la Unidad de Integridad del Atletismo de World Athletics a través de su página web, lo que retira la plata al italiano, segundo en la final europea de Múnich por detrás del finlandés Topi Raitanen.

El burgalés consigue así su primera medalla internacional tras haber disputado todas las finales, incluyendo Mundiales, Juegos Olímpicos y Europeos desde 2022.