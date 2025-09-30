Teresa Perales, protagonista de "El camino del agua": 28 medallas, una vida de superación y un legado inmortal

El camino del agua no solo un documental sobre la vida de Teresa Perales. Con una dignidad y superación personal tras quedar en silla de ruedas a los 19 años por una neuropatía, la deportista paralímpica más laureada de la historia de España ha tenido que romper barreras y limitaciones a lo largo de toda su vida para llegar a ser una leyenda del deporte y una inspiración para todos. El agua le permitió desarrollar su carrera deportiva, convirtiéndola en una leyenda del deporte con 28 medallas en Juegos Paralímpicos hasta los de París 2024, donde sumó una plata y un bronce, equiparándose en número de preseas a figuras como Michael Phelps.

"Como persona marca mucho, tienes unos valores especiales", señala Darío Carreras, su entrenador a lo largo de todos estos años. RTVE ha querido rendir homenaje a la nadadora zaragozana con un repaso sobre su vida, las personas y profesionales que le han acompañado a lo largo de su camino y, por supuesto, escuchando las opiniones y sentimientos más personales de Teresa acerca de lo que ha sido una carrera inigualable dentro de la piscina. En un documento de tan solo 27 minutos y dividido en etapas, podrás conocer de primera mano su metodología, las personas que rodean sus éxitos y recordar todas las medallas que ha logrado a lo largo de todos estos años.

"Sus ganas de luchar me parecen increíbles" Irene Guzmán (fisioterapeuta), Darío Carreras, Paco Ocete (preparador físico) o Laureano Gil (coordinador nacional de natación), equipo de Teresa Perales, relatan frente a la cámara lo que ha significado para ellos trabajar junto a la estrella de la natación y lo que supone, a nivel personal, pasar tiempo junto a ella. "La admiración hacia ella es muy profunda, trata a la gente con mucho cariño y respeto. Además, esas ganas de vivir y luchar me parecen increíbles. Es una suerte trabajar con ella, un regalo", comentan emocionados. Con las narraciones inconfundibles de Julia Luna, especialista de natación en RTVE, recordamos uno de los momentos más bonitos de su carrera: la final de 200 metros libres S2 en los JJOO de París 2024. "Conozco a mis rivales, pero me dan igual como lo hagan. Se trata de que yo lo haga mejor". Su brazo, ha sido su compañero de vida, para bien o para mal. "Yo empecé a nadar con un chaleco salvavidas, ha sido un ciclo muy difícil porque se me ha salido el hombro varias veces, operaciones y momentos duros. El deporte te regala situaciones en las que tienes que seguir adelante". "Siempre quiero más, pero no por una ambición mala. La mejor manera de dar gracias a la vida es aprovechar las oportunidades. Cuando paras es cuando ser acaba. Necesitamos motivaciones en la vida para ser felices", comenta Teresa Perales. "No puedo entrar sola, porque no puedo salir del agua yo sola. Odio la lástima". Además, la medallista olímpica también narra lo que ha sido perder la movilidad en uno de sus brazos. "Con las piernas nunca he nadado, pero con con los dos brazos sí. Quitarme uno de los brazos de la cabeza ha sido muy duro".