Reponerse, ganar y soñar: los tres pasos del Barça ante un Benfica maldito en Barcelona

Reponerse, "ganar por Carles Miñarro" y soñar. Son los tres pasos que debe seguir el FC Barcelona desde este martes para afrontar el primer 'match ball' de la semana ante el Benfica en Champions antes de encontrarse con el Atlético de Madrid este domingo en un partido clave en el devenir de la liga. La moral azulgrana, 'tocada' desde este sábado por el fallecimiento del querido médico del primer equipo, Carles Miñarro, será la primera misión a resolver para los de Hansi Flick.

Un puesto en los cuartos de final de la Champions está en juego y los blaugrana los rozan con las manos, después de la heroica victoria en Lisboa del pasado miércoles. Un duelo en el que ya pensaba Flick este sábado cuando, antes del incidente, reveló una alineación sin Lewandowski, Pedri, De Jong y con Cubarsí de titular. Tres rotaciones que se traducían en descanso para jugadores que apunta que serán titulares ante el Benfica. No así el joven central azulgrana, sancionado por su expulsión en la ida.

'Tek' tras los pasos de Ter Stegen, Pinto y Víctor Valdés

De villano a héroe. Wojciech Szczesny fuez duramente criticado en enero y gratamente alabado hace una semana en sendos enfretamientos ante el Benfica. Para este martes vuelve a subir el listón y ponerlo a la altura de Ter Stegen, Pinto y Víctor Valdés, cuyas porterías no fueron nunca traspasadas por un gol del Benfica. Los lisboetas no ven puerta en Barcelona desde 1992, desde el 2-1 en la ciudad condal que no evitó que el Barça pasara la eliminatoria para ganar su primera Champions.

Valdés les cerró la puerta en el de la temporada 05/06, donde los blaugrana solucionaron la papeleta en casa con un 2-0, después de un 0-0 en Lisboa. En la 12/13, turno para José Manuel Pinto, sellando un 0-0 en casa para que el Barça hiciera bueno el resultado de la ida(0-2). Ter Stegen mantuvo su papel impoluto en la 21/22 sin evitar, sin embargo, la eliminación del Barça y su posterior etapa en Europa League. El portero polaco pondrá a prueba de nuevo su condición de talismán: el Barça no pierde con él en portería.