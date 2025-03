Estas son las razones por las que Marc Márquez vuelve a ser el favorito para ganar el Mundial de MotoGP

Por primera vez, el Circuito Internacional de Chang inaugura el inicio de la temporada de MotoGP. 2025 trae cambios en todos los equipos, pero los focos apuntan a alguien en particular: Marc Márquez.

Protagonista en la pretemporada, el nuevo piloto de Ducati inicia el año en un circuito con pasado agradable para el de Cervera. 2018 fue la primera edición en la que se visitó Buriram y por aquel entonces, el piloto de Honda se hizo con la victoria en uno de sus espectaculares mano a mano con Dovizioso. Tras una durísima caída el viernes, también consiguió el triunfo en 2019 en otro duelo frenético hasta la última curva, esta vez con Fabio Quartararo, con el que el español logró llevarse su hasta ahora último título mundial. Desde entonces las cosas han cambiado y mucho, en la vida del ocho veces campeón del mundo.

Un buen inicio en los primeros libres de la temporada

Con el cuchillo entre los dientes han empezado los hermanos Márquez este viernes la primera jornada de entrenamientos libres del año. No ha sido el “93”, sino su hermano el encargado de hacerse con el primer puesto con la Gresini. Marc quedó segundo y la sorpresa de la jornada la dio Bagnaia al quedar fuera de la Q2 por un lance con Morbidelli.

En total, cinco pilotos españoles se colaron en el top 10: Álex y Marc Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir y Raúl Fernández, además, esos diez pilotos pertenecen a marcas distintas, por lo que todas las marcas se colaron en la lucha de los primeros puestos.

Tras finalizar el día, Márquez hablaba sobre sus resultados: “Empezar así el primer día de escuela me hace feliz. Han cambiado las sensaciones a las del test, elegimos la GP 24.5 porque me sale natural. Pecco va muy rápido con gomas usadas, no nos podemos olvidar de él. Nuestro objetivo es estar en primera fila para el Qualy y en el podio de la Sprint”