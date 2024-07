No subestimar a Francia: 3 de 4 finales desde 2016, una generación en el ocaso y una estrella fracturada

Aunque no parece pasar por su mejor momento, Francia no es de esas selecciones a las que haya que subestimar. Y mucho menos en unas semifinales de una Eurocopa, donde buscarán ante España su 4ª final en los últimos 5 grandes torneos.

Con una generación que mezcla a la perfección el atrevimiento de los Barcola, Thuram, Saliba, Dembélé o Mbappé y la experiencia de algunos héroes campeones del Mundial de 2018 como Giroud, Griezmann o Kanté (también Mbappé), se esperaba más en esta Euro de un combinado que depende en exceso de los chispazos individuales, pero que, a nivel resultadista, no hay nada que reprocharle: en semifinales y con sólo un gol en contra.

Con ello, Francia sólo ha fallado a su cita con una final en estos últimos 8 años, en la Eurocopa de 2020, donde, pese a clasificarse como primera en el 'grupo de la muerte' junto a Alemania y dejando fuera a Portugal, se pegó el batacazo en los octavos ante Suiza en una recordada tanda de penaltis.

Una generación en busca de una nueva identidad

Didier Deschamps ha tratado de rejuvenecer a aquella plantilla que se quedó a las puertas de ganar su tercera Eurocopa en 2016. Ya no están los Hugo Lloris, Paul Pogba, Patrice Evra o Samuel Umtiti y en el conjunto 'bleu' se están empezando a vivir los últimos coletazos de Antoine Griezmann (33 años), N'golo Kanté (33 años) u Olivier Giroud (37 años).

El liderazgo de Francia hace años que está sobre la espalda de un Kylian Mbappé que apareció en 2018 para poner la selección patas arriba. Quizá ese sea el motivo de por qué esta selección no termina de carburar en la Eurocopa (pese al resultadismo). Es evidente que la fractura en la nariz del primer partido ante Austria le ha pasado factura: aún no ha marcado de jugada en esta Eurocopa, sólo de penalti (ante Polonia). El francés no es él mismo, se le nota incómodo con la máscara y no está siendo tan determinante como aquel que brilló en 2018. Pero es letal en los espacios abiertos.

Tampoco está en su mejor momento Antoine Griezmann. 'El Principito' que brilló en los últimos dos mundiales (2018 y 2022) se ha apagado esta temporada. Lastrado por su mala racha en la recta final de la temporada con el Atlético de Madrid, no ha conseguido levantarse para comandar a los suyos.

En un juego tan embarrado, carente de líderes determinantes es donde más puede destacar el juego tan impredecible de Ousmane Dembélé. El extremo es una moneda al aire que en el partido contra Portugal salió cara. Lavó completamente la imagen de su equipo, se ganó el MVP, pero no hubo ni asistencias ni goles. Contra España podría volver a hacer girar la ruleta.