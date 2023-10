El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha pedido "una reflexión" acerca de la Champions League y ha instado a "no ver fantasmas". El conjunto culé se enfrenta este miércoles al Oporto en Do Dragao y el técnico quiere recuperar la ilusión por ganar la 'Orejona': "Es nuestra asignatura pendiente".

"Tenemos que hacer una reflexión con el tema Champions, no ver fantasmas, y pensar más en positivo. Aquí tenemos jugadores con experiencia, como Gundogan, que sabe lo que es ganarla", ha analizado el de Terrassa en la rueda de prensa previa.

No obstante, al mismo tiempo ha reconocido que la máxima competición continental es "la asignatura pendiente" del Barça y que la temporada pasada "no competimos bien, tenemos que competir mejor. Nos pasó de todo, pero ya no es excusa".

En cuanto al partido, ha asegurado: "No pienso ni en primero de grupo ni en segundo de grupo, pienso en clasificarnos. Son tres puntos, muy importantes lógcamente, pero no miro más allá".

El egarense cumple ante el Oporto 100 partidos como técnico, una cifra especial, y ha afirmado haber aprendido a ser "equilibrado". "He aprendido a no estar demasiado eufórico en los momentos en que las cosas van bien. Cuando no salen tengo que tener estabilidad emocional y transmitirlo (a los jugadores). Estamos aprendiendo a competir de diferentes maneras y eso es muy bueno. He aprendido a equilibrarme y tratarlo todo con naturalidad", ha revelado.

En cuanto al rival, Xavi espera un Oporto "agresivo, dinámico y con mucha velocidad en las transiciones". "Tienen jugadores de mucho nivel y un gran entrenador", ha elogiado en rueda de prensa.

Preguntado por la renovación de Lamine Yamal y si puede marcar una época en el Barça, el técnico ha sido cauto: "Ojalá, pero no le hacemos ningún favor diciendo eso. Con 16 años está jugando a un nivel brutal, pero vamos a ver en el futuro. Ya hemos visto que a otros futbolistas que hemos comparado con Messi no les ha ido bien".